Denunciada a Espanya la xarxa social X per entrenar la seu IA amb dades privades

L’ONG austríaca especialitzada en privacitat Noyb va presentar aquest dilluns queixes a nou països europeus, entre ells Espanya, acusant X (abans Twitter) de violar les lleis de la Unió Europea (UE) per utilitzar sense consentiment les dades de milions d’usuaris per entrenar la seua intel·ligència artificial (IA). La queixa, segons un comunicat de Noyb, es va presentar davant de les autoritats de protecció de dades d’Àustria, Bèlgica, França, Grècia, Irlanda, Itàlia, Països Baixos, Polònia i Espanya per violar el Reglament General de Protecció de Dades (GDPR) de la UE. L’ONG acusa X, controlada pel magnat Elon Musk, d’alimentar la seua tecnologia d’intel·ligència artificial amb dades personals d’uns 60 milions d’usuaris europeus sense informar-los ni sol·licitar el seu consentiment, una cosa obligatòria en les lleis europees.

"Recentment, Twitter (ara "X") ha començat a utilitzar de manera il·legal les dades personals de més de 60 milions d’usuaris per entrenar la seua tecnologia d’IA sense el consentiment dels usuaris. A diferència de Meta (que recentment també va haver de detenir l’entrenament d’IA a la UE), Twitter ni tan sols va informar els seus usuaris amb temps", assenyala l’ONG. Atès que X ha començat a utilitzar aquestes dades privades i que no existeix una opció per eliminar els ja processats, Noyb sol·licita un "procediment d’urgència" perquè les autoritats intervinguin de forma ràpida en l’assumpte, demandant una suspensió preliminar d’aquesta pràctica.

Noyb assegura que està al corrent que la passada setmana la Comissió de Protecció de Dades d’Irlanda (DPC) va emprendre accions judicials contra X, però considera que aquesta demanda es basa en aspectes "superficials" i no en el nucli del problema: la ingesta en massa i de forma il·legal de dades privades de ciutadans europeus.

"La DPC sembla actuar superficialment, no en el nucli del problema", sosté l’advocat Max Schrems, fundador de Noyb i conegut perquè una de les seues anteriors demandes va tombar l’acord previ de transferència automàtica de dades entre la UE i els EUA.

Segons aquesta ONG, la majoria dels usuaris es van assabentar de la nova configuració sobre IA a través d’un postviral a X el 26 de juliol de 2024, en lloc de rebre informació directa de l’empresa i donar-los l’opció de negar-se.

Noyb, les sigles del qual procedeixen de l’expressió anglesa 'None of your business’ ('No és assumpte teu'), exigeix una "investigació completa" sobre el procedir de X i que es respongui a nombroses incògnites com la forma en què l’empresa separa les dades dels seus clients europeus –una cosa exigida per les normes comunitàries– dels de la resta dels usuaris.

Els activistes en favor de la privacitat assenyalen que la denúncia davant de les autoritats de protecció de dades de nou països, que han d’actuar per defensar als drets dels seus nacionals afectats, s’ha realitzat per augmentar la pressió sobre X perquè compleixi aspectes bàsics de la legalitat europea. Finalment, Noyb subratlla que existia una solució fàcil que X ha ignorat i que consisteix a sol·licitar el consentiment dels usuaris perquè les seues dades siguin processades. "Si només un petit nombre de 60 milions d’usuaris donés el seu consentiment per a l’entrenament dels seus sistemes d’IA, Twitter tindria més que suficient dades d’entrenament per a qualsevol nou model d’IA. Però demanar permís a la gent no sembla ser l’enfocament actual de Twitter", lamenta Noyb.