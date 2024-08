Els casos de càncer als homes es duplicaran el 2050

Publicat per efe Verificat per Creat: Actualitzat:

Els casos de càncer als homes i el nombre de morts per aquesta malaltia augmentaran gairebé al doble el 2050, amb disparitats cada vegada majors en funció de l’edat i la situació econòmica dels països, segons un estudi que analitza 30 tipus de tumors i dades de 185 països. Les conclusions del treball indiquen la necessitat de realitzar esforços per millorar els resultats del càncer de forma equitativa, assenyalen investigadors de la Universitat de Queensland, a Austràlia.

Aquests passen per enfortir més la qualitat i l’accessibilitat de la infraestructura sanitària; promocionar la cobertura universal seguint un enfocament de drets humans; o finançar la investigació sobre programes de detecció del càncer específics per a homes a tot el món, escriuen els autors al seu article recollit a la revista Cancer de la Sociedad Americana del Cáncer.

Els homes pateixen taxes i morts relacionades amb el càncer més elevades que les dones, probablement a causa de diversos factors, com una menor participació en activitats de prevenció o una infrautilització de les opcions de garbellament i tractament, explica un comunicat de Wiley, editora de la revista.

Així mateix, per una exposició més gran a factors de risc de càncer com el tabaquisme, el consum d’alcohol i l’exposició laboral a agents carcinògens, i per diferències biològiques.

Per avaluar la càrrega del càncer en homes de diferents edats i que viuen en diferents regions del món, els investigadors van analitzar la informació de 2022 de l’Observatori Mundial del Càncer, que inclou estimacions a nivell nacional de casos i morts en 185 països/territoris de tot el món –inclosa Espanya. Les projeccions el 2050 es van obtenir mitjançant projeccions demogràfiques.

Entre altres dades, el 2022 es va observar una menor supervivència entre els homes de més edat (65 anys o més) per a tipus de càncer poc freqüents, com el de pàncrees, i en països amb un baix índex de desenvolupament humà, que mesura la salut, l’educació i el nivell de vida. Aquell any, el càncer de pulmó va ser el més comú en termes de casos i morts, encara que es van observar lleugeres variacions en el tipus de càncer principal entre els grups d’edat. Per exemple, els casos de tumor testicular i les morts per leucèmia van ocupar els primers llocs entre els adults joves.

Entre 2022 i 2050, es preveu que els casos de càncer en homes augmentin de 10,3 milions a 19 milions, un increment del 84 %. S’estima que les morts passin de 5,4 milions a 10,5 milions, un 93 % més, amb un increment superior al doble entre aquells majors de 65 anys i en els països/territoris amb un índex de desenvolupament humà baix i mig. Segons les dades de l’estudi, es preveu que el càncer de pulmó continuï sent el principal tipus de càncer tant en casos com en morts per al 2050.

Els autors conclouen: el 2022 es van observar "disparitats substancials" en els casos i morts per càncer entre els homes i es projecta que aquestes s’ampliïn per a 2050. "La implantació i ampliació de la cobertura sanitària universal i l’expansió de les infraestructures sanitàries, així com la creació de facultats de medicina finançades amb fons públics i de beques per a la formació de personal poden millorar l’atenció oncològica i l’equitat", afirma Habtamu Mellie Bizuayehu, per a qui cal posar èmfasi als països amb un índex de desenvolupament humà baix i mig.