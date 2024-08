Productors de Ponent s'uneixen per crear begudes naturals

Publicat per Agències Verificat per Creat: Actualitzat:

Tres empreses productores de Ponent han unit esforços per crear dos begudes naturals amb menta i farigola edulcorades amb mel. La iniciativa és fruit de la col·laboració entre l’empresa familiar Torrons i Mel Alemany d’Os de Balaguer amb els productors d’herbes aromàtiques i culinàries Dverd de Vilanova del Segrià i la fàbrica Click&Brew de Torrefarrera.

Sota el nom de Mà de Sant les dos begudes tenen la voluntat de convertir-se en una alternativa als refrescos habituals, que són molt més additius i amb productes d’origen químic. L’aposta per l’ús d’aquestes herbes mediterrànies també respon a la voluntat de fomentar el consum i la difusió dels aliments de proximitat a través de la cooperació entre productors del territori.La beguda, que es comercialitza des de principis d’agost, és un refresc sense gas, baix en calories i es presenta amb ampolles de vidre de 33 centilitres, les més habituals en aquesta classe de productes.

La beguda té el seu origen en el projecte personal de l’igualadí Xavi Homs, que considera que actualment existeix poca varietat de refrigeris. “Vaig pensar que seria una bona idea elaborar un refresc diferent dels que et trobes al supermercat”, va afirmar.La seua decisió d’apostar per firmes lleidatanes va sorgir durant el procés d’investigació per trobar un productor adequat al projecte. “El mètode d’elaboració de la beguda no és gens senzill”, va explicar Homs, que va afegir que “fer un refresc és fàcil si no et preocupen les calories, els additius o els conservants”. Per això, Homs assegura que “va veure la llum” quan va conèixer els productors de Torrefarrera.Mà de Sant naix amb la intenció de recuperar els costums tradicionals mitjançant els quals la farigola i la menta s’utilitzaven com a productes naturals. En aquest sentit, la beguda és un homenatge a aquests productes en forma de refresc endolcit amb mel. En el cas de la beguda que compta amb la farigola com a ingredient principal, Homs destaca que és “únic al mercat” malgrat que sigui una herba arrelada al territori.

Empreses de diferents àmbits treballant per a un mateix fi

L’elaboració del refresc Mà de Sant és un exemple de cooperació entre empreses del territori, amb un projecte que ha aconseguit unir productors que, a priori, desenvolupen l’activitat en àmbits diferents. Mentre que la firma Click&Brew ja està acostumada a la creació de begudes, per a Torrons i Mel Alemany el projecte ha estat “un repte” perquè mai no havien treballat en aquest sector. “És lluny de la nostra proposta, però ens va semblar interessant”, va explicar el gerent de l’empresa, Ferran Alemany. D’altra banda, Joan Farré, de Dverd, va detallar que la incorporació de les seues herbes aromàtiques “proporciona una aroma i un sabor més ressaltat” a la beguda.