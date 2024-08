Festes per donar i per vendre

La província de Lleida inaugura avui un llarg cap de setmana, gràcies al pont festiu, atapeït de festes majors coincidint amb la celebració de la Mare de Déu d’Agost. En total, seran més de cinquanta les poblacions que es diverteixen aquests dies amb les seues festes. La gran part van començar durant la tarda i la nit d’ahir i tindran el punt final diumenge que ve.

A Arbeca, els actes programats van començar amb el pregó a càrrec de Milva Vilalta i un espectacle amb l’Esbart Dansaire Arbeca. També es va viure una nit de concerts a ritme de la música urbana dels Figa Flawas. Per la seua part, Albesa va celebrar dimarts a la nit un acte previ, organitzant un passeig per observar les llàgrimes de Sant Llorenç. La inauguració oficial de la festa major estava prevista per ahir, amb una cercavila, un sopar popular, el pregó a càrrec del grup excursionista del municipi i una nit ben plena de música.Els veïns d’Albesa no van ser els únics que es van aventurar amb una caminada nocturna per anar escalfant motors per a la festa major. Aquest també va ser el cas de Cubells, que va organitzar una excursió que va culminar amb un sopar popular. En pobles com Àger, les celebracions es van avançar encara més, amb un programa que es va obrir dilluns. Tanmateix, no va ser fins ahir quan el ritme d’actes es va accelerar notablement amb el pregó, la traca d’inici i un escala en hi-fi al local social. Una altra localitat que va donar el tret de sortida a les seues festes va ser la d’Organyà, a l’Alt Urgell, on estava previst una cercavila, el pregó a càrrec del capellà Ramon Balaguer, un correbars i un sopar popular batejat com a Entrepanada. I a Llimiana, hi va haver la presentació del llibre Quan sonava la sirena, de Manel Gimeno, i el pregó, entre altres activitats. Són només uns exemples de les desenes de municipis que estan de festa, i que estan pendents del cel davant de l’amenaça de tempestes que poden afectar els actes previstos.

La Colla Gegantera de Solsona, a les festes de Gràcia més polèmiques

La festa major del barri de Gràcia de Barcelona comptarà amb la presència de la Colla Gegantera del Carnaval de Solsona, que dissabte protagonitzarà la cercavila que serà un dels dos únics actes de cultura popular que se celebraran a causa de la guerra entre la Coordinadora de Colles de Cultura i la Colla Vella de Diables. Les festes, que van començar ahir, no acolliran els habituals correfocs a causa d’aquestes discrepàncies entre els organitzadors, que tampoc no es van solucionar ahir, sinó tot el contrari, ja que també es va decidir suspendre les activitats de cultura popular al marge de la de la Colla de Solsona i la jornada castellera.