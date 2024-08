Sant Sebastià homenatjarà Almodóvar abans d'estrenar 'La habitación de al lado'

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

El director, guionista i productor Pedro Almodóvar rebrà el 26 de setembre un Premi Donostia de la 72a edició del Festival de Sant Sebastià, el segon d’aquest any, després de l’anunciat a l’actriu Cate Blanchet. L’entrega del guardó honorífic, que reconeix l’aportació de l’homenatjat al món del cine, tindrà lloc abans de la projecció del seu últim film, La habitación de al lado, el seu primer llargmetratge en anglès, protagonitzat per Tilda Swinton i Julianne Moore, que competirà pel Lleó d’Or al Festival de Venècia. Precisament, serà Swinton qui li entregui el premi. “La meua carrera va començar a Sant Sebastià el 1980 i des d’aleshores amb o sense pel·lícula hi he tornat moltes vegades. I sempre n’he gaudit moltíssim. He entregat el premi Donostia a Al Pacino, Woody Allen i Antonio Banderas. Aquest any me l’entreguen a mi, la qual cosa m’omple d’alegria i agraïment. De veritat, és un honor”, va manifestar Almodóvar. D’altra banda, va assenyalar que Sant Sebastià “és una de les ciutats on se celebra el cine amb més entusiasme”. “Més que mai, en aquests moments, necessitem la complicitat dels espectadors i la seua presència a les sales. És un somni assistir a un festival com aquest, on les sales de cine estan sempre plenes”, va remarcar.