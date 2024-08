Activitats contra l'oblit

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

L’àrea de Memòria Democràtica de l’ajuntament de Lleida prepara el programa d’activitats per al segon semestre de l’any després que les propostes que s’han portat a terme fins al juny han tingut una participació de 1.930 persones. El departament prepara quinze activitats, que començaran el proper 15 de setembre i que tindran com a eix central l’exposició sobre les fosses On són? 85 anys d’exhumacions de fosses comunes de la Guerra Civil a Catalunya, que s’inaugurarà el 30 d’octubre a la Biblioteca Pública i que es podrà visitar fins al 10 de gener del 2025. L’exposició anirà acompanyada de visites guiades, conferències, itineraris i una actuació teatral.

Un dels objectius d’aquestes iniciatives és sensibilitzar la ciutadania en la recuperació de la memòria democràtica i fomentar la cultura de la pau. En aquesta línia, s’han impartit fins al juny cinc conferències dins del format Debats de memòria, que han seguit 320 persones. També s’han dissenyat quatre itineraris de memòria en diferents formats amb 440 participants, entre els quals destaquen el del Mercat del Pla dedicat a la batalla de Normandia. La Paeria destaca la participació de l’alumnat d’instituts en el projecte Buchenwald-Mauthausen, amb Amical de Mauthausen i el professorat del Grup de Treball DEMD-Lleida. En el marc d’aquest projecte, s’han fet conferències, la representació de l’obra Ruhe! i el viatge de 17 alumnes a Mauthausen en el 79 aniversari de l’alliberament d’aquest camp. També han tingut bona acollida l’espectacle Músiques de l’Holocaust i la producció Cartes amagades, amb 290 assistents.