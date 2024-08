Més sol·licituds de Dependència

Publicat per Laura García Redactora Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

A finals de juliol, la Generalitat anunciava que el temps d’espera en l’àmbit de la Dependència s’ha reduït i s’ha situat en els 31 dies a Catalunya. Mentrestant, les sol·licituds no deixen d’augmentar i l’últim any han pujat un 6,8% les registrades a les comarques lleidatanes. Segons les últimes dades publicades pel departament de Drets Socials, ara també d’Inclusió, entre el març del 2023 i el mateix mes d’aquest any, s’han registrat 4.287 peticions a la demarcació de Lleida per accedir a aquestes prestacions. Només en els tres primers mesos del 2024, es van comptabilitzar 1.213 noves sol·licituds.

D’altra banda, amb data 31 de març, hi havia un total de 14.220 beneficiaris de Dependència a les comarques de Ponent i del Pirineu. Això representa 724 beneficiaris nous en l’últim any i un augment del 5,36%. Si es compara amb les xifres de l’últim trimestre del 2023, s’han afegit al sistema 360 persones a la província en tres mesos.Segons l’informe de la Generalitat, el 63% dels que reben aquestes prestacions són dones i el 53% tenen més de 80 anys. A més, a prop del 40% tenen reconegut un grau II de Dependència.

L’abril passat, el departament va informar que el temps mitjà d’espera a Lleida per accedir al sistema era de vuit mesos i unes 3.300 persones estaven esperant que els facin la valoració de grau. També havia augmentat el nombre de persones que, una vegada ja valorat el grau de dependència, han de passar pel PIA, el programa individual d’atenció que estableix els serveis i/o la prestació econòmica que correspon a cada beneficiari.Fonts del departament de Drets Socials van afirmar a l’abril que en el cas de la valoració de Dependència el temps mitjà d’espera a les comarques lleidatanes era de tres mesos.

En el cas dels PIA, es tarda una mitjana de 146 dies, uns cinc mesos. Així mateix, apuntaven a un augment de les persones que s’incorporen a la Dependència per l’envelliment de la població. En aquesta línia, la Generalitat va assenyalar en el seu informe del juliol que s’ha reduït l’espera gràcies a la creació de noves places, el reforç dels equips de valoració i la introducció d’innovacions en la gestió, com la tramitació en paral·lel del reconeixement de grau i la valoració de les capacitats econòmiques o l’habilitació d’un tràmit específic en línia per a la sol·licitud de la prestació per a cuidador no professional.