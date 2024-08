Multitudinària caminada de festa major als Omells de na Gaia

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

Com ja és tradició, els Omells de na Gaia va iniciar la seua festa major dimecres a la nit amb una multitudinària caminada fins a Montblanquet que va culminar amb el repartiment de coca i xocolata entre els participants i una gimcana. Els actes s’allargaran fins dilluns. Els Omells de na Gaia triplica la població aquesta setmana de festes de la Mare de Déu d’Agost. Avui hi haurà escala en hi-fi, sopar i concert jove amb The Police Line Band i DJ Sega.