Solidaritat amb l'autisme a la Seu, Alcarràs i Juneda

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

Les piscines de la Seu d’Urgell, Alcarràs i Juneda van acollir ahir diverses activitats per celebrar la primera edició de la jornada solidària Refresca’t per l’autisme. La iniciativa té per objectiu donar a conèixer les activitats que porten a terme tant l’Associació TEA Ponent com l’Associació AUTEA Alt Pirineu per acompanyar les famílies amb nens i nenes amb autisme.

Així mateix, els diners recaptats aniran destinats a les entitats, que reivindiquen la necessitat de millorar la inclusió i l’atenció, sobretot davant de l’augment dels diagnòstics, també en adults. També assenyalen la falta de professionals.