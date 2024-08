Sopar a la fresca a Balàfia

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

Els veïns del barri de Balàfia de Lleida van donar ahir el tret de sortida a les festes majors amb la tercera edició del sopar a la fresca a la plaça Maria Aurèlia Capmany.

L’activitat popular, que comptava amb més de 150 persones inscrites, també va tenir també una demostració de balls de l’Escola de Ball de la Casa d’Andalusia, el duo de versions Joana i Víctor i un ball de country del Grup Lleida Country. A més, el Dia de la Xaladura, com es coneix la jornada prèvia a les festes, va oferir al matí una sessió d’aiguagim a les piscines. La setmana que ve començarà oficialment la celebració amb el pregó, jocs, concerts, balls i activitats lúdiques per a totes les edats. Les nits de divendres i de dissabte es tornarà a instal·lar un Punt Lila/Rainbow per prevenir les violències masclistes i LGTBI-fòbiques durant la nit de lleure.