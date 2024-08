Fermall d'or al pont més festiu

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

El ball de la Morisca de Gerri de la Sal va congregar ahir desenes de persones. - EDGAR ALDANA El ball de la Morisca de Gerri de la Sal va congregar ahir desenes de persones. - EDGAR ALDANA El ball de la Morisca de Gerri de la Sal va congregar ahir desenes de persones. - EDGAR ALDANA El ball de la Morisca de Gerri de la Sal va congregar ahir desenes de persones. - EDGAR ALDANA El ball de la Morisca de Gerri de la Sal va congregar ahir desenes de persones. - EDGAR ALDANA El ball de la Morisca de Gerri de la Sal va congregar ahir desenes de persones. - EDGAR ALDANA

Música, cultura popular, gastronomia i activitats per a tots els gustos van ser els encarregats ahir de posar la cirereta al cap de setmana més festiu de l’estiu coincidint amb el pont de la Mare de Déu d’Agost.

A Gerri de la Sal, la plaça de Sant Feliu va tornar a omplir-se per disfrutar del tradicional ball de la Morisca, l’acte central de les festes, i que representa l’adaptació de la llegenda feta de l’escriptor pallarès Pep Coll, amb la participació dels habitants del poble. La cultura popular també ha estat present en les activitats que s’han organitzat a Arbeca, que dissabte va viure una cercavila amb els gegants, capgrossos i diables com a protagonistes, i ahir tenia previst culminar les seues festes amb una guatllada popular, música i un castell de focs artificials. Al voltant de la taula també es van reunir els veïns i veïnes de Llimiana dissabte a la nit per disfrutar d’un sopar popular i avui continuarà la celebració amb una festa a la piscina municipal.A Llívia, ahir al migdia es va celebrar un Vermut Rumber en directe de la mà del grup de rumba de Lleida Los Hernández i amb l’assistència d’unes 300 persones. Com a novetat, l’Associació Veïnal del barri va organitzar els Jocs de Tota la Vida per a petits i joves i tenia previst tancar les festes amb l’espectacle infantil Imprevisibles d’El Sidral, i ball.La música també va regnar dissabte a la nit al municipi de Rialp, amb diverses actuacions, i a Maials tenien programat ahir una paella popular, una festa de l’escuma i un concert de Susana de Saz amb el pianista Joan Sadurní.