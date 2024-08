Miracles a glops a Cervera

Publicat per Laia Pedrós Verificat per Creat: Actualitzat:

La tradicional Entrada d’Aigua de Sant Magí a Cervera va ser ahir multitudinària, amb la participació de centenars de persones, encara que només van arribar 150 litres de l’aigua de les fonts del santuari de Sant Magí de la Brufaganya a la qual s’atribueixen qualitats miraculoses (habitualment eren uns 600). El pou de la Brufaganya encara està afectat per la sequera. Per aquesta raó, l’empresa d’aigües de Tarragona únicament ha pogut entregar a Cervera aquest any 150 litres d’aigua prèviament potabilitzada per ser repartida entre ahir i avui. És una de les tradicions més ancestrals de la capital de la Segarra i la celebració va estar més freqüentada de l’habitual al ser diumenge.

La desfilada va estar presidida per l’anacoreta de sant Magí, encarnat des de fa 32 anys per Jordi Casado. El recorregut des de la plaça de l’Estació fins al barri de Sant Magí va entusiasmar els més petits, que es van fotografiar amb els burros. La desfilada va estar amenitzada amb música de la Banda del Conservatori de Música de Cervera i, com és habitual, va comptar amb una dotzena de burros carregats d’aigua procedent del santuari de la Brufaganya, així com boix i lavanda. Com també marca la tradició, un grup de nens va oferir al públic beure l’aigua miraculosa a canvi de donatius per a la festa.Avui dilluns, dia de la festivitat, seguiran les activitats a Cervera amb el repartiment de l’aigua per la ciutat. La festa està organitzada per l’Associació Amics de Sant Magí de la capital de la Segarra. Per la seua part, Tàrrega també celebrarà avui la Festa de Sant Magí amb missa, glops de l’aigua miraculosa i un concert.