La rambla Doctor Pearson es lliura dels cotxes i un 'eixample' sobre un barranc

La rambla Doctor Pearson és el principal centre de la vida ciutadana a Tremp, especialment durant l’estiu, quan veïns i visitants omplen les terrasses dels bars instal·lades sota l’ombra dels grans arbres. Durant molt de temps, va tenir un passeig per als vianants central situat a una cota superior als carrers laterals, oberts al trànsit i amb aparcaments en línia.

A partir del 2017 va canviar substancialment amb l’inici de la reforma per completar la conversió en zona de vianants, situant tot el paviment al mateix nivell i limitant el pas de vehicles per les zones laterals només als veïns i a la càrrega i descàrrega dels establiments. La nova rambla va ser inaugurada el març del 2019, dinou anys després que s’haguessin executat les obres d’urbanització del sector del Juncar, que va comportar la canalització i cobriment del tram de barranc del mateix nom que hi passava. El Juncar era un dels límits geogràfics històrics de la localitat. Discorria gairebé en paral·lel al carrer Tarragona, per darrere del col·legi públic Valldeflors, i en el seu entorn hi havia horts. Aquesta urbanització, a part de la construcció d’habitatges i d’equipaments com el nou poliesportiu o la comissaria dels Mossos d’Esquadra, va habilitar el passeig Pompeu Fabra, que encara que no hi connecta directament serveix de prolongació de la rambla Doctor Pearson.