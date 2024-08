La música, la reina de les festes

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

La festa major d’estiu d’Alcarràs comptarà amb una quarantena d’activitats, que se celebraran entre el 28 d’agost i l’1 de setembre, amb actes previs entre el 23 i el 25 d’agost. El cantant Miki Núñez, exconcursant d’Operación Triunfo i presentador d’Eufòria, serà el cap de cartell i actuarà el dia 31. L’alcalde d’Alcarràs, Gerard Companys, va reivindicar ahir l’aposta perquè totes les activitats siguin gratuïtes i que les festes siguin segures i “exemplars”. Per la seua part, la regidora de Cultura, Marta Morreres, va destacar que el Punt Lila estarà disponible una nit més, ja des de dijous, i entre les novetats va assenyalar un taller en el qual vuit famílies han pogut crear un capgròs. Per un altre costat, el tècnic de Cultura i Festes, Jordi Villacampa, va explicar que hi haurà trenta-cinc penyes, amb unes 1.100 persones en total, i que en el Concurs de Cassoles, que compta ja amb 1.200 inscrits, l’ingredient principal seran els caragols. Així mateix, també les Borges Blanques té llest el programa per a la festa major, del 30 d’agost al 3 de setembre. Dr. Calypso, Celtas Cortos i Julieta seran els caps de cartell en una edició en la qual els concerts i les penyes estrenaran nova ubicació, a prop de l’institut Josep Vallverdú, mentre que a l’anterior zona de penyes se situaran les atraccions. A més a més, l’Esplai Apassomi recuperarà una de les activitats més divertides, Els Ornis, una carrera amb objectes rodadors no identificats.