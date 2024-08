Detecten salmonel·la en un lot de fuet de bonÀrea

Publicat per Laia Pedrós Verificat per Creat: Actualitzat:

L’Agència Espanyola de Seguretat Alimentària i Nutrició (AESAN) va alertar ahir que s’havia detectat la presència de salmonel·la en un lot de fuet ibèric extra de la marca bonÀrea amb data de consum preferent del 15 d’octubre. Es tracta del lot amb el número 6170199. L’AESAN va ser informada per la seua homòloga a Catalunya, el Sistema Coordinat d’Intercanvi Ràpid d’Informació (SCIRI). Aquest fuet ha estat distribuït a Catalunya, Aragó, Castella-la Manxa, País Valencià, Madrid, La Rioja i Navarra, si bé no es descarta que puguin existir redistribucions a altres comunitats.

Retirada del producte

Fonts de l’empresa van informar SEGRE que “hem procedit a la retirada del producte dels nostres supermercats per a la venda a causa de la detecció de la presència del bacteri salmonel ·la” alhora que van destacar que “hem instat els clients que l’hagin comprat que facin la devolució a la seua botiga més propera”. Van lamentar “els inconvenients que aquesta circumstància els hagi pogut causar”. BonÀrea ha informat els seus consumidors per la pàgina web i amb cartells i ha posat a la seua disposició el telèfon 900899988 per aclarir dubtes. Van recordar que “l’empresa es regeix pels màxims estàndards de qualitat en tots els seus productes i fa controls rutinaris per complir els principis de rigor i qualitat”.