Escaladors aconsegueixen escapar amb vida de l’espectacular erupció d’un volcà

Publicat per eefe Verificat per Creat: Actualitzat:

Un grup d’escaladors que es trobava al cim del volcà indonesi Dukono (illa Halmahera, nord de l’arxipèlag) van aconseguir salvar la seua vida en una frenètica escapada en ser sorpresos per una espectacular erupció dissabte passat, segons va confirmar aquest dimecres a EFE l’Agència de Desastres. "Fins al moment no tenim constància que hi hagi hagut víctimes", va assegurar Abdul Muhari, de l’Agència Nacional per a la Gestió de Desastres (BNPB, en indonesi), sobre la situació del volcà, que encara experimenta erupcions, si bé la més gran es va produir dissabte.

Segons mostra un vídeo d’aquell moment, que va començar a circular en xarxes la vigília, els escaladors es troben a punt d’arribar al cim quan el cràter comença a expulsar una densa columna de fum que provoca la seua fugida espaordida pel pendent de la muntanya.

Un comunicat de BNPB datat dimarts afirma que els escaladors realitzaven una pujada "no autoritzada" i que "van tenir sort de salvar-se de la muntanya de cendres en aquell moment". "Han estat posats en una llista negra (per a futures escalades)", ha dit avui a EFE Muhari sobre el grup, format més d’una dotzena de persones segons les imatges, sense oferir més detalls.

L’agència indonèsia afegeix que el volcà, de poc més de 1.000 metres i situat a la més gran de les illes Molucas, encara experimenta "contínues erupcions" –mantenint l’alerta en el nivell 2 d’una escala de 4– i escalar-lo no està permès, alhora que urgeix a la població a no atansar-se a un radi de 3 quilòmetres del cim.

Així mateix, recorda la tragèdia del volcà Marapi, a l’occidental illa de Sumatra i on 21 escaladors van morir al desembre de l’any passat després d’una erupció quan també es trobava en el nivell 2 d’alerta. Indonèsia acull més de 400 volcans, dels que almenys 129 continuen actius i 65 estan qualificats de perillosos.

L’arxipèlag indonesi s’assenta dins del denominat Anell de Foc del Pacífic, una zona de gran activitat sísmica i volcànica que és sacsejada per uns 7.000 tremolors a l’any, la majoria d’escassa magnitud.