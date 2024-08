Les comarques de Lleida comptaven al juliol amb 194 veïns i veïnes de 100 anys o més

Cada vegada són més els lleidatans que tenen en el seu poder la recepta de la longevitat. Sobretot, entre les dones. Segons les últimes dades publicades per l’Institut Nacional d’Estadística (INE) de l’Estadística Contínua de Població, a 1 de juliol del 2024 hi havia empadronades a la província de Lleida un total de 194 persones de 100 anys o més. Una xifra que marca un nou rècord històric i que augmenta any rere any, fins i tot durant el període de la pandèmia de la covid. En les últimes dos dècades, la població centenària s’ha disparat a les comarques lleidatanes i s’ha multiplicat per quatre, ja que el juliol del 2004 eren 46 els residents d’aquesta franja d’edat empadronats a Ponent i el Pirineu. I en aquest cas, el gènere juga un paper important. Segons les dades del padró, prop del 80% de les persones centenàries lleidatanes són dones, un percentatge que s’ha mantingut en les últimes dos dècades.

Els secrets de la longevitat estan en el punt de mira dels investigadors. La centenària Maria Branyas, la persona més longeva del món i que va morir dilluns, ha estat objecte d’un estudi liderat pel doctor Manel Esteller, director de l’Institut d’Investigació contra la Leucèmia Josep Carreras. La genètica de l’anciana va despertar la curiositat del científic, a més que diversos membres de la seua família havien superat àmpliament els 90 anys, per la qual cosa estudia la seua genètica. A la pregunta de quin era el seu secret, Branyas va respondre que “viure envoltada de bones persones”. El 2022, un estudi de l’IRBLleida i de la UdL va constatar que les persones centenàries presenten un perfil específic de greixos en el plasma sanguini que podria explicar la seua longevitat extrema.

En el conjunt de Catalunya, en el primer semestre de l’any, hi havia empadronades 2.732 persones centenàries, per la qual cosa la població d’aquesta edat a Lleida suposa el 7% del total. La xifra s’ha triplicat en les últimes dos dècades, un increment que també s’ha registrat al conjunt de l’Estat, que va tancar el primer semestre de l’any amb 16.902 centenaris, un 15,3% més que en el mateix període de l’any passat. Al maig, una projecció publicada per la revista mèdica britànica The Lancet indicava que el 2040 Espanya atraparà el Japó com el país més longeu del món amb una esperança de vida prevista superior a 85 anys.