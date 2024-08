L'OIM sol·licita 18 milions de dòlars per contenir la verola del mico a Àfrica

Publicat per EFE Verificat per Creat: Actualitzat:

L’Organització Internacional per a les Migracions (OIM) de les Nacions Unides va sol·licitar ahir 18,5 milions de dòlars per invertir-los en assistència mèdica a Àfrica i provar de contenir així el brot de verola del mico (mpox).

“Els fons es destinarien a serveis sanitaris essencials per a migrants, desplaçats interns i comunitats d’acollida en situació de risc de contagi a l’Àfrica oriental i la part sud del continent”, va afirmar el portaveu de la secretaria general de l’ONU, Stéphen Dujarric. Abans, la directora general de l’OIM, Amy Pope, havia expressat en un comunicat la seua preocupació per la situació. “L’OIM ha demanat que s’actuï amb rapidesa per protegir als més exposats i mitigar l’impacte del brot, sobretot en els encreuaments fronterers”, va afegir.Segons l’Organització Mundial de la Salut (OMS), només a la República Democràtica del Congo hi ha més de 15.000 casos sospitosos de contagi, i se n’han confirmat altres a Burundi, Kènia, Uganda i Sud-àfrica. El total de víctimes mortals ascendeix actualment a 537 persones, d’acord amb l’OMS. Mpox ha afectat persones de l’Àfrica oriental durant més d’una dècada, però va ser la ràpida propagació de la nova soca de la malaltia la que va portar l’OMS a declarar-la emergència de salut pública d’interès internacional el 14 d’agost.“La malaltia es transmet d’animals a humans i es propaga per contacte proper amb persones o animals infectats, a través de gotes respiratòries, sang, fluids corporals o lesions”, recorda l’OIM en el seu comunicat. Els símptomes de la verola del mico inclouen febre, erupcions cutànies, mals de cap, de coll, musculars i inflamació dels ganglis limfàtics.