Retallades a la calçada per ampliar i enjardinar una vorera i habilitar carril bici

La rambla d’Aragó és un dels vials que suporta més trànsit de la ciutat i fins fa un parell d’anys només el seu marge dret en sentit cap a Ricard Viñes feia honor al nom de rambla, al disposar d’una vorera ampla i poblada d’arbres. En canvi, en l’altre costat només hi havia una vorera estreta, tret del tram que donava a la plaça Víctor Siurana, davant de la façana principal de la seu del rectorat de la UdL. Aquesta situació va començar a modificar-se el 2018, quan es va habilitar un carril bici que també discorria per Balmes i l’avinguda Catalunya. Tanmateix, quatre anys després el tram de carril bici de rambla d’Aragó va tornar a aixecar-se per fer una vorera més ampla, la qual cosa també va comportar “moure” cap al centre el carril bici. Va ser una obra finançada amb els fons europeus, que va incloure la instal·lació de zones enjardinades, més arbres i bancs entre els carrers Ramón y Cajal i Lluís Companys i una petita plaça amb jocs infantils al costat de la font d’avinguda Catalunya. Aquesta remodelació ha obligat a retallar els carrils de circulació, que han passat de tres a dos per sentit i a suprimir nombroses places d’aparcament, perquè una part han desaparegut i d’altres han passat a ser en línia en lloc d’en bateria. A més, en el tram inicial de pujada cap a Ricard Viñes, un dels carrils és per a bus i taxis, igual com en l’avinguda Catalunya.