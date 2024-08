Solsona guanya actes festius

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

La festa major de Solsona creix en volum d’actes, amb més de cinquanta propostes des de finals d’agost i algunes novetats, i amb un record per a l’últim president de la Confraria de la Mare de Déu del Claustre, Lluís Villaró, que va morir dissabte passat. Un itinerari guiat per diferents punts de la ciutat que han estat inspiració literària, el 6 de setembre; un torneig de futbol sala per a joves nascuts entre el 2008 i el 2011, el 31 d’agost, i un campionat de tenis taula, el dia 1 de setembre, són algunes de les novetats d’aquest any. Així mateix, també hi ha canvis de dates. Així, el concert solidari del SOM, aquest any protagonitzat per la Ludwig Band, passarà al dia 10 de setembre, mentre que la Pujada Ciclista al Pi de la Torregassa s’avança al dia 31 d’agost per poder tenir més participants. Quant a l’oferta nocturna, els plats forts són el duo Figa Flawas, el dia 7 de setembre i la banda catalana de rap combatiu Lágrimas de Sangre, el dia 8, i la Ludwig Band.

La cultura popular continuarà sent l’espina dorsal de les festes. L’Agrupació de Geganters i Joventut Solsonina aposten per continuar amb el mateix format de l’any passat per al 7 de setembre després del castell de focs artificials i un sopar popular. També hi haurà el Barramiau pel centre històric amb la música de la Trinxaranga, que ampliarà la seua capacitat. A més a més, el programa també compta amb una àmplia oferta d’espectacles i activitats familiars i infantils.