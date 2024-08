Alerten sobre estafes en caixers automàtics

El dispositiu utilitzat en l'estafa coneguda com a 'Skimming' en caixers.Policía Nacional

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

A l’hora de treure diners al caixer automàtic al carrer cal tenir molta precaució. Els estafadors porten a terme nombroses tècniques per robar les dades bancàries dels usuaris, com la clonació de targetes bancàries i l’obtenció de dades personals de forma il·lícita. En aquesta ocasió, la Policia Nacional ha llançat una alerta després de detectar diverses estafes que consisteixen en la col·locació de dispositius en caixers automàtics que capturen dades personals, bancàries i claus de seguretat de les targetes.

Davant d’aquesta situació, el cos policial recomana evitar l’ús dels caixers instal·lats a la via pública perquè són els més accessibles per als estafadors; verificar l’entorn del caixer i comprovar si hi ha algun objecte a la ranura de sortida de bitllets; tapar el teclat abans de marcar el PIN i controlar sempre les targetes bancàries.