Un fàrmac contra el càncer podria tractar l’Alzheimer

Un equip internacional de científics ha descobert que un tipus de fàrmac desenvolupat per tractar el càncer podria ser útil per tractar malalties neurodegeneratives com l’Alzheimer, una patologia que afecta el metabolisme del cervell i provoca la pèrdua del pensament, la memòria i el llenguatge. A Espanya, afecta més de 700.000 persones majors de 40 anys.

L’equip, dirigit per la universitat nord-americana de Stanford, es va centrar en un regulador crític per al metabolisme cerebral conegut com la via de la cinurenina, que nodreix les neurones del cervell i manté sanes les sinapsis. Al cervell dels pacients amb Alzheimer, la cinurenina està sobreactivada.

Buscant l’efecte contrari, en un assaig amb ratolins amb aquesta patologia, els investigadors van bloquejar l’enzim IDO1 que genera la cinurenina, la qual cosa va permetre restablir el metabolisme cerebral dels animals i millorar, fins i tot restaurar, la funció cognitiva.

En vista d’aquests resultats, suggereixen que els inhibidors de la IDO1 que s’estan desenvolupant actualment com a tractament per a molts tipus de càncer, com el melanoma, la leucèmia i el de mama, també podrien servir per tractar les primeres fases de les malalties neurodegeneratives, malalties cròniques que encara no disposen de tractaments preventius