Clausura de casals d'estiu de Lleida

Els casals Estiu de Petits i Estiu de Joc que organitza la Paeria durant els mesos de juliol i agost van concloure ahir amb un balanç molt satisfactori, segons va destacar l’alcaldessa accidental, Carme Valls, que va visitar les activitats a l’Escola Bressol de Balàfia i a l’Escola Països Catalans. Aquest any, prop de 1.600 nens i nenes han gaudit de les activitats de lleure educatiu amb els dos espais. Encara que s’han mantingut les mateixes places que en anys anteriors, aquest estiu s’han reforçat més les del mes de juliol a petició de les famílies. Sumant les d’Esportmania, la Paeria ofereix en els mesos d’estiu un total de 3.400 places per a menors i joves d’1 a 16 anys.

En aquesta edició els participants han treballat èpoques com la prehistòria i també han construït castells, han fet de cavallers i s’han divertit amb mamuts i dracs. També han treballat el futur, amb planetes i coets, i s’han atansat a les tradicions i els espais emblemàtics de Lleida. A Estiu de Joc, els nens i nenes han conegut les tradicions i manifestacions culturals d’altres parts del món i també han fet de detectius per descobrir enigmes i han treballat activitats de circ. Així mateix, s’han organitzat sortides. D’altra banda, Valls va visitar la Ludoteca Municipal del Centre Històric, que estarà oberta en horari d’estiu (de 9.30 a 13.30h) fins al 6 de setembre, en la qual ahir es va fer un taller de pintura. Aquesta ludoteca ha estat la primera aquest any a aplicar el nou Projecte Sènior, per incorporar nous jocs de taula a les llars de jubilats i centres de dia.