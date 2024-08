Kate Winslet protagonitzarà i produirà la sèrie dramàtica criminal 'The Spot'

Publicat per efe

L’actriu britànica Kate Winslet protagonitzarà i produirà 'The Spot', la nova sèrie dramàtica criminal del guionista Ed Solomon a càrrec de la plataforma digital Hulu, va informar aquest dilluns The Hollywood Reporter.

El projecte se centra en una cirurgiana d’èxit (Winslet) i el seu espòs, un mestre d’escola, que fugen després de sospitar que ella pot ser responsable de la mort d’un nen en un accident.

La seua recerca de la veritat es converteix en una xarxa de sospites creixents i secrets foscos que posen a prova la seua determinació i la seua relació mentre enfronten la possibilitat d’una culpa oculta i una traïció.

De moment es desconeixen els altres acompanyants de l’elenc d’aquesta nova sèrie, dirigida per l’estudi nord-americà A24, en coproducció amb 20th Production i el segell Juggle Productions.

Winslet ha estat nominada set vegades als premis Oscar per les seues interpretacions en pel·lícules com 'Titanic', 'Iris’ i 'Little Children'. Va guanyar la cobejada estatueta el 2009 pel seu treball com a Hanna Schmitz en el romanç bèl·lic 'The Reader'.

L’actriu britànica, de 48 anys, també ha guanyat dos premis Emmy per la minisèrie 'Mildred Pierce' (2011) i el drama 'Mare of Easttown' (2021).