Un part feliç, a vista de càmera

Publicat per Laura García Redactora Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

“Vull explicar i mostrar que es pot parir de forma feliç i no des de la por.” Així s’expressa la directora lleidatana Alba Pifarré, que es troba en la fase final del seu documental Parirem sense por, amb el qual pretén aportar una visió positiva del moment de donar a llum i revertir l’imaginari col·lectiu que “només és una experiència dolorosa”. Pifarré porta un any gestant aquest projecte, per al qual va iniciar una campanya de finançament col·lectiu a fi de recaptar fons i que acabarà el proper 15 de setembre. Dels 5.000 euros que es van fixar, ja n’ha aconseguit més de 4.400 a través d’https://www.verkami.com.

La directora explica a SEGRE que la idea “va sorgir d’una cosa molt personal, de tots els ímputs negatius que tenia sobre donar a llum quan estava embarassada del meu primer fill i després va resultar que l’experiència em va encantar, va ser molt bonica”. Per aquesta raó, amb la seua obra vol explicar el procés de portar una vida al món des d’una visió positiva. A través d’entrevistes amb diversos experts com ginecòlegs, llevadores i investigadors, el documental també vol respondre a algunes preguntes de per què les dones afronten aquell moment de la maternitat amb por. “Hi ha molts documentals que tracten sobre el part però cap que vagi més enllà. Volem intentar trobar per què les dones ens sentim vulnerables i l’efecte que té l’imaginari col·lectiu sobre això”, explica.Així mateix, el fil conductor del documental és una parella d’Alguaire, que esperen un fill, un procés que la directora seguirà. “M’agradaria mostrar com és el procés natural d’un naixement, com es desenvolupa un part fisiològic sense intervencions externes, des de la naturalitat i fisiologia pròpia perquè es pugui anar desenvolupant aquest procés i viure’s amb consciència i seguretat”, assenyala Pifarré.

La previsió és que s’estreni a la primavera

La previsió és que el rodatge de tot el material finalitzi aquesta tardor perquè l’estrena pugui ser la pròxima primevera. Segons explica Pifarré, els mecenes podran veure-ho abans que s’obri al públic general i també vol que el projecte pugui visionar-se en festivals de cine.