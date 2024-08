Un 73% d’espanyols creu que els menors de 14 anys no han de tenir accés a xarxes socials dins ni fora de les aules

Publicat per europa press

Un 73% d’espanyols està d’acord que els menors de 14 anys no haurien de tenir accés a les xarxes socials, ni dins ni fora de l’escola, segons un estudi d’Ipsos realitzat a 30 països, inclosa Espanya.

L’informe 'Monitor d’Educació d’Ipsos 2024', publicat aquest dimecres i recollit per Europa Press, revela que totes les generacions estan d’acord en aquesta prohibició, tot i que compta amb més suport entre els Baby Boomers (78%), seguits de la Generació X (74%), els Millennials (73%), i la Generació Z (64%).

A més, de les dades es desprèn que un 31% de la població espanyola creu que l’impacte de la tecnologia en l’educació és més negatiu que positiu, onze punts més que l’any anterior.

La mateixa tendència es registra quant a la prohibició de l’ús de la Intel·ligència Artificial (IA) a les aules (inclòs Xat GPT) ja que, mentre el 2023 un 40% d’espanyols estava en contra de prohibir el seu ús, ara és gairebé aquest mateix percentatge (un 39%) el que està a favor de prohibir-ho.

Quant a les generacions, són els Millennials els que estan més a favor de la prohibició de l’IA al col·legi (45%), seguits de la Generació X (39%), la Generació Z (38%), i els Baby Boomers (30%).

Quant a l’ús dels 'smartphones’, la majoria de la població espanyola (63%) dona suport a la seua prohibició dins de les aules, encara que existeixen grans diferències entre les generacions, sent els Boomers (70%) els espanyols que més es mostren a favor d’aquesta prohibició i la Generació X (42%) els que menys.

Un sistema educatiu pobre

A nivell mundial, l’estudi mostra que un 36% de la població creu que compten amb un sistema educatiu pobre, davant el 33% que li sembla bo. A Espanya també és majoritària l’opinió que el sistema és fallit (38%) davant el 31% que declara que és un bon sistema.

Malgrat aquestes dades, Espanya es troba entre els cinc països europeus amb una opinió més positiva sobre l’educació pública del seu país, per darrere d’Irlanda (64%), la Gran Bretanya (44%), els Països Baixos (41%), i Suècia (40%).

A més, la majoria de la població mundial (57%), de mitjana, creu que l’educació és pitjor ara que en la seua època, una cosa que es confirma també en Espanya on un de cada dos espanyols està d’acord amb aquesta opinió, davant un 24% que creuen que ara és millor.

Tanmateix, aquestes opinions varien segons les circumstàncies personals dels ciutadans. Així, els pares amb fills són més proclius a tenir una opinió positiva sobre el sistema educatiu, una tendència que també es confirma a Espanya, on un 36% de la gent amb fills declara que la qualitat del sistema educatiu a Espanya és bona, davant el 26% que té una opinió negativa.

Per generacions, a Espanya, un 37% dels Millenials creuen que hi ha un bon sistema educatiu, un 34% en el cas de la Generació Z, mentre que entre els Baby Boomers aquest percentatge baixa fins al 29% i fins el 23% entre la Generació X.

Quant als reptes de l’educació pública a Espanya, el nivell de satisfacció dels enquestats baixa, en el relacionat amb la revisió d’un pla d’estudis obsolet (29%), la saturació a les aules (28%) i la falta de finançament públic (28%).

Igualment, el 61% pensa que els plans d’estudis a Espanya no fomenten prou el pensament crític, no desenvolupen les habilitats creatives (59%), no promocionen la curiositat (58%) i el desenvolupament d’habilitats generals (54%) com la comunicació. A més, un de cada dos espanyols pensa que el sistema educatiu actual dona massa poc espai a l’ensenyament d’habilitats bàsiques com són la lectura, escriptura i aritmètica.

Al contrari, els espanyols es mostren majoritàriament satisfets amb tot el relacionat amb els recursos i instal·lacions amb què compten les institucions educatives (56%) i el 53% comparteix la idea que el sistema educatiu espanyol contribueix a reduir les desigualtats socials, encara que un 39% no està d’acord que el sistema fomenti la igualtat.

Sobre la violència a les aules, a nivell global, un 48% de la mitjana de la població mundial no percep els centres educatius com a llocs lliures de violència o assetjament, un percentatge que a Espanya s’eleva fins el 53%, davant el 42% que creu que sí que ho són.