Excavacions a Almenara

Una desena d’arqueòlegs i estudiants d’arqueologia en diferents universitats sota les directrius d’Iltirta Arqueologia han començat aquesta setmana una nova campanya d’excavació a la necròpolis tumular preibèrica d’Almenara, a Agramunt. Entre els participants hi ha un jove anglès que ha estudiat Egiptologia a Liverpool.

Andreu Moya, arqueòleg d’Iltirta, va explicar que es tracta de la novena campanya consecutiva (a excepció del 2020 que no es va dur a terme per la covid) i “se centra a excavar els túmuls que han aparegut les últimes campanyes i a seguir obrint i limitant el jaciment, alhora que restaurem alguns dels túmuls ja localitzats”. Dels túmuls que s’intervindran, dos s’excavaran per primera vegada, segons Moya.La necròpolis d’Almenara data d’almenys el segle IX abans de Crist i fins i tot s’hauria trobat alguna estructura de finals del segle X abans de Crist. De fet, l’any passat l’ajuntament d’Agramunt ja va anunciar que era un segle més antiga del que es creia. En total, a la necròpolis d’Almenara hi ha localitzades més d’una quarantena de túmuls. Aquest jaciment va ser descobert per un veí de la localitat, Josep Balcells, la dècada dels setanta del segle passat. L’arqueòleg Joan Maluquer va impulsar la primera excavació en la qual es van catalogar una desena de tombes. L’ajuntament d’Agramunt va decidir reprendre les excavacions l’any 2015 perquè la necròpolis preibèrica d’Almenara pogués ser visitable al públic. Des d’aleshores cada estiu s’impulsa aquesta campanya d’excavació que es complementa amb treballs de consolidació com la tasca que es va dur a terme a finals de l’any passat amb què es van consolidar tres estructures de l’extrem oest del jaciment amb una ajuda de la Generalitat de Catalunya. El projecte d’excavació forma part del Grup d’Investigació Prehistòrica (GIP) de la Universitat de Lleida (UdL). El dimecres dia 4 de setembre, la sala de plens de l’ajuntament d’Agramunt acollirà una conferència en la qual es farà balanç de les últimes campanyes d’excavació a la necròpolis d’Almenara.