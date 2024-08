Cadena perpètua per a Sancho

Publicat per Agències Verificat per Creat: Actualitzat:

L’espanyol Daniel Sancho va ser condemnat ahir a Tailàndia a cadena perpètua al ser trobat culpable de l’assassinat premeditat i esquarterament del cirurgià colombià Edwin Arrieta, de 44 anys, enmig d’una enorme atenció mediàtica i fortes mesures de seguretat. La sentència contra Sancho, de 30 anys i fill de l’actor espanyol Rodolfo Sancho, va ser llegida en una vista d’accés molt restringit i davant d’un estricte dispositiu de seguretat al Tribunal Provincial de Samui (sud de Tailàndia), illa propera a Phangan, on va tenir lloc el crim el 2 d’agost del 2023. El jove es formava per a xef i treballava de relacions públiques quan va conèixer a Arrieta a través de les xarxes socials mesos abans que quedessin a Phangan el mateix dia dels fets.

El jutge, el nom del qual en cap moment no s’ha fet públic, va tardar una hora a llegir la sentència en tailandès i anunciar la sentència, a la qual Sancho va reaccionar amb enteresa, segons van revelar diverses fonts. Alice Keartjareanlap, l’assessora legal de confiança de Sancho a Tailàndia, es va encarregar d’anar traduint la sentència en una vista en què es va registrar els assistents abans d’entrar a la sala.La sentència, a què tindran accés les parts en uns 10 dies, afirma que existeixen proves factuals que Sancho va assassinar Arrieta amb premeditació, per la qual cosa l’acusat va ser inicialment condemnat a la pena de mort, que va ser reduïda a cadena perpètua per la “col·laboració beneficiosa” de l’acusat. El jutge, a més, va trobar Sancho culpable de l’esquarterament i ocultació del cadàver i del robatori de documentació aliena, pel passaport de la víctima. “Tenim dos recursos al davant i hem d’esgotar-los”, va declarar Carmen Balfagón, advocada del condemnat, mentre que el seu pare, Rodolfo Sancho, va declarar: “A seguir lluitant.”

El condemnat insisteix que va actuar en “defensa pròpia”

Encara que Daniel Sancho va demanar al jutge estar a la presó de Samui, on era des que va ser detingut, la legislació tailandesa no ho permet al tractar-se d’una condemna de més de 15 anys de presó, per la qual cosa serà traslladat a una altra. Podria optar a indults per anar rebaixant la seua condemna i sol·licitar el trasllat a Espanya, per a la qual cosa haurà de complir almenys vuit anys de presó a Tailàndia i pagar la indemnització. Després de conèixer la sentència, Sancho va dir que havia actuat “en defensa pròpia” i es va abraçar als seus pares, Rodolfo Sancho i Silvia Bronchalo, que van descartar fer declaracions. Una prova clau en el judici va ser que Sancho va comprar ganivets i una serra dies abans del suposat crim.

Familiars de la víctima no s’oposaran que compleixi la pena a Espanya

L’advocat a Espanya de la família del colombià Edwin Arrieta, Juan Gonzalo Ospina, va assenyalar que els familiars confien que la cadena perpètua “faci reflexionar” Daniel Sancho per “demanar perdó” i que no s’oposaran que compleixi la pena a Espanya. El lletrat va voler deixar clar que la Justícia tailandesa reconeix que si compleix una pena mínima de 8 anys, es demana “un perdó sincer” i es fa el pagament de la indemnització, d’uns 106.000 euros, llavors es podrà parlar del procés de complir la seua condemna a Espanya. Va afegir que la família de la víctima es “va emocionar molt” quan es va assabentar de la condemna perquè considera que “s’ha fet justícia”, assenyalant que “mai no ha volgut la pena de mort”. Ara bé, “han trobat a faltar aquest costat d’humanitat” perquè Sancho i la seua defensa “continuen insistint” una vegada i una altra “que el va matar sense voler”. També es plantejaran demanar embargar els ingressos de Sancho si no paga la indemnització.

Artur Segarra va ser condemnat per assassinar David Bernat, de l’Albi

Artur Segarra va ser condemnat el 2017 a la pena capital, commutada després el 2020 per pena de mort per un indult real, per l’assassinat el 2016 de l’empresari de l’Albi David Bernat. El condemnat va admetre en la seua confessió per aconseguir l’indult que la nit del 19 de gener del 2019 va matar Bernat al reaccionar de manera violenta durant una baralla amb la víctima, encara que va evitar pronunciar-se sobre el que va succeir després de l’assassinat. Segons les investigacions acceptades per la Justícia tailandesa, Artur Segarra va planejar el segrest de David Bernat, enginyer i consultor en telecomunicacions a Teheran i que passava temporades a Bangkok, per apropiar-se dels diners que la víctima tenia en un compte bancari a Singapur, abans d’assassinar-lo, esquarterar el cadàver i llançar-lo al riu que creua Bangkok. Abans de ser detingut per l’assassinat de Bernat, els Mossos d’Esquadra portaven més d’un any rere la pista de Segarra, que va fugir a Tailàndia per la seua implicació en una de les majors xarxes d’estafadors, amb més de cent víctimes, totes persones d’edat avançada. Artur Segarra podria demanar d’aquí a quatre anys el seu trasllat per complir condemna en una presó espanyola.