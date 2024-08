Que la festa no s'aturi

Les Borges. El grup de Diables i Tabalers Recerca del municipi va ser reconegut ahir amb el premi Olivera d’Or per la seua tasca de promoció de la capital de les Garrigues, així com la seua defensa de la cultura popular. - YASMINA FOTOGRAFIA

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

Les Borges. El grup de Diables i Tabalers Recerca del municipi va ser reconegut ahir amb el premi Olivera d’Or per la seua tasca de promoció de la capital de les Garrigues, així com la seua defensa de la cultura popular. - YASMINA FOTOGRAFIA Les Borges. El grup de Diables i Tabalers Recerca del municipi va ser reconegut ahir amb el premi Olivera d’Or per la seua tasca de promoció de la capital de les Garrigues, així com la seua defensa de la cultura popular. - YASMINA FOTOGRAFIA Les Borges. El grup de Diables i Tabalers Recerca del municipi va ser reconegut ahir amb el premi Olivera d’Or per la seua tasca de promoció de la capital de les Garrigues, així com la seua defensa de la cultura popular. - YASMINA FOTOGRAFIA Les Borges. El grup de Diables i Tabalers Recerca del municipi va ser reconegut ahir amb el premi Olivera d’Or per la seua tasca de promoció de la capital de les Garrigues, així com la seua defensa de la cultura popular. - YASMINA FOTOGRAFIA Les Borges. El grup de Diables i Tabalers Recerca del municipi va ser reconegut ahir amb el premi Olivera d’Or per la seua tasca de promoció de la capital de les Garrigues, així com la seua defensa de la cultura popular. - YASMINA FOTOGRAFIA Les Borges. El grup de Diables i Tabalers Recerca del municipi va ser reconegut ahir amb el premi Olivera d’Or per la seua tasca de promoció de la capital de les Garrigues, així com la seua defensa de la cultura popular. - YASMINA FOTOGRAFIA

Les comarques lleidatanes continuen de celebració aquest cap de setmana, en què coincideixen més d’una desena de festes majors de diversos municipis i poblacions. A les Borges Blanques, es va fer entrega ahir a la tarda del premi Olivera d’Or 2023, que va reconèixer al grup de Diables i Tabalers del Grup Recerca per la seua tasca de promoció de la cultura popular al municipi. La vetllada havia d’acabar amb el correfoc infantil i el concert de Celtas Cortos. A Agramunt, l’Associació TradiSió va presentar dos nous caparrons, que amplien la família de capgrossos inspirats en veïns del poble. Estan dedicats a Feliciano García Lora i a Ramon Palou Pérez. Per altra banda, Alcarràs va gaudir de la música en directe de l’Orquestra Meravella i jocs infantils i va anunciar un nou horari a les firetes sense soroll: avui i demà, de 19.00 a 21.00 h. Per la seua part, Fondarella va celebrar una sardinada a la zona esportiva municipal, després de rebre els participants de la bicicletada popular. A Rosselló, la celebració de Sant Antolí va començar amb una festa aquàtica a les piscines municipals.