Festa multitudinària de pelegrins i fidels en honor de sant Ramon

Milers de pelegrins, més del que és habitual al caure la festa en dissabte, van retre ahir homenatge a sant Ramon en la jornada del sant de la Segarra al municipi que porta aquest nom. La majoria de devots es van concentrar davant del santuari al migdia, quan van tenir lloc els tradicionals Tres Tombs, que van comptar amb la participació de cinquanta tractors. En la desfilada tampoc va faltar l’escenificació d’un exvot per part dels joves. La benedicció dels participants en els Tres Tombs va anar a càrrec del bisbe de Solsona, Francesc Conesa.

El primer tractor de la desfilada era un Lanz del 1952, el mateix que presideix els Tres Tombs i llueix la senyera (de 200 anys d’antiguitat) des de fa mig segle de la mà d’algun membre de la família Aldabó. Com a novetat, aquest any encapçalava la desfilada un cavall amb el seu genet.L’acte, que va ser presidit pel president del Parlament, Josep Rull, recorda la llegenda de les tres voltes que va fer, al mateix lloc on es troba el santuari, la mula carregada amb les restes del sant abans de caure morta esgotada. Durant tota la jornada, van ser molts els pelegrins que van entrar al santuari per assistir a alguna de les diverses misses programades durant tota la jornada (la missa major de les 12.00 hores va ser presidida pel bisbe Francesc Conesa) o per visitar la capella on es troben les relíquies del sant. Com marca la tradició, els assistents van fer també tres voltes a la capella i després van col·locar una espelma roja davant l’altar. Entre els assistents hi havia moltes persones que es diuen Ramon o Ramona. La comitiva, que va creuar el poble des de l’ajuntament fins el santuari, va comptar amb la música de la Cobla Orquestra Montgrins. Com és tradició, hi van participar molts alcaldes i regidors dels diferents municipis de la Segarra així com representants polítics de la demarcació de Lleida. La festa es va completar amb parades de productes d’artesania i infantils.