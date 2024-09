El 86% dels espanyols se sent més feliç i de millor humor quan fa esport, segons una enquesta

Publicat per europa press

El 86,8% dels espanyols diuen sentir-se més feliços i de millor humor quan fan esport i el 90,5% dels enquestats recomana l’exercici físic com a part d’una rutina per millorar el benestar mental, segons s’extreu de l’'Enquesta sobre Esport i Benestar' duta a terme per Basic-Fit.

L’enquesta, realitzada a nivell nacional, evidencia l’impacte positiu de l’esport en la salut mental i emocional dels espanyols. Un contundent 88,6% dels participants afirma que l’activitat física és clau per mitigar l’estrès i l’ansietat en una mesura o una altra. De fet, un 82,1% respon afirmativament que el seu estat d’ànim millora molt o alguna cosa després de fer exercici.

En els mateixos termes, un 88,2% reporta un augment de l’autoestima i un 86,3% assegura haver experimentat un increment en la seua vitalitat i energia després d’exercitar-se. Gairebé nou de cada deu persones (88%) reconeixen que l’esport els permet desconnectar de la rutina diària i un 86,5% diu sentir-se més relaxat i amb més claredat mental després de fer exercici. D’altra banda, un significatiu 68% qualifica d’"important" el rol de l’esport en el manteniment de la seua pròpia salut mental.

En termes de benestar mental, el 64,5% reporta un estat bo o molt bo, però un 23,2% el descriu com a regular i un 12,2% el consideren dolent o molt dolent. L’activitat física es revela així com una eina per sentir-se bé; de fet, el 61,8% dels enquestats reconeix que fa esport per sentir-se mentalment bé, en contrast amb només el 18% que reconeix fer-ho per l’aparença física.

"Entrenar-se és molt més que buscar un cos bonic; cada entrenament realitzat amb consciència té un impacte tant físic com mental. Per exemple, l’entrenament de força no només enforteix els teus músculs, que és essencial per envellir amb bona salut, sinó que també millora la teua estabilitat mental. L’exercici cardiovascular, per la seua part, augmenta la teua resistència física i mental, a més de potenciar la teua resiliència, és a dir, la teua capacitat per superar les adversitats", assegura l’experta en benestar i esport Paula Butragueño (@pau_inspirafit), que col·labora amb Basic-Fit a la seua nova campanya.

Segons revela l’enquesta de Basic-Fit, la majoria de les persones s’exercita regularment, amb un 61,3% fent-ho almenys diverses vegades a la setmana i sent el gimnàs (amb un 42,8%) el lloc preferit per fer-ho. El segueixen de prop els esports individuals (39,8%), i de forma una mica més allunyada els esports d’equip i la pràctica del ioga/pilates.

La influència de l’exercici en altres hàbits saludables és notable, amb un 84,6% dels participants indicant el seu impacte positiu tant en la seua alimentació com en la qualitat del son. Finalment, més del 80% experimenta una millora en el seu estat d’ànim després de fer exercici. Dades que sens dubte subratllen la connexió entre l’activitat física i la salut mental.

"Sempre dic que la vida és com una espiral, que pot ser constructiva o destructiva. Quan fas exercici, alliberes tensions i et sents més motivat. Això et porta a voler menjar de forma més saludable, la qual cosa al seu torn potencia el teu estat d’ànim. En sentir-te millor, et tractes amb més amabilitat a tu mateix i als altres, la qual cosa enforteix tant les teues relacions personals com professionals. Et tornes més creatiu i productiu en el teu treball|feina o estudis. En resum, tot comença a fluir millor i et sents més feliç", conclou|acaba Paula Butragueño.

"A Basic-Fit ens esforcem per oferir a tothom l’oportunitat no només d’estar físicament en forma, sinó també de sentir-se forta mentalment. Amb la campanya 'potencia la teua actitud’, volem ressaltar que l’exercici va més enllà de millorar l’aspecte físic; es tracta de reforçar el benestar general. L’exercici és una manera poderosa de potenciar l’estat d’ànim, alleujar l’estrès i augmentar la confiança en un mateix. En posar el fitnes a l’abast de tots, volem inspirar a la gent perquè cuidi tant el seu cos com la seua ment, la qual cosa repercutirà positivament en la societat en el seu conjunt," ha afegit Erica van Vonderen-Hahn, CCO de Basic-Fit.

Aquest dilluns s’ha llançat la campanya 'Boost Your Mood' en diversos mitjans a tot Espanya, incloent televisió, ràdio|radi, exterior i mitjans digitals, que quanta amb el suport de diversos ambaixadors com Paula Butragueño i Rubén Correia. "També compartirem consells útils a través de la nostra app per promoure una actitud positiva, l’exercici diari i millorar el descans. A més, en col·laboració amb la Fundación Johan Cruyff, ajudarem els joves a estar més en forma i a ser més actius, contribuint així al seu benestar físic i mental", conclou Romain Bisiach, Marketing Manager Spain de Basic-Fit.