FACUA demana de comparar preus per a la 'tornada a l’escola' i assenyala que els centres no poden obligar a comprar en una botiga

Publicat per europa press Verificat per Creat: Actualitzat:

FACUA-Consumidors en Acció ha aconsellat a les famílies comparar preus i no caure en compres compulsives davant d'ofertes i promocions de cara a la 'tornada a l’escola'. Al seu torn, ha recordat que els centres educatius no poden obligar-los a adquirir els llibres, el material escolar o els uniformes en un establiment concret i que si es produeix aquesta irregularitat, es pot denunciar davant de les autoritats d’educació i consum de la seua comunitat autònoma.

Enquesta Quan s'ha gastat en la tornada a l'escola del seu fill o filla? Gràcies per participar L'enquesta ha finalitzat Més que l'any passat 12 Menys que l'any passat 3 I)gual 5

Per aconseguir els preus més competitius, l’associació ha aconsellat fer un rastreig a través d’Internet abans d’atansar-se físicament a les botigues, i anar a diversos establiments per comparar preus. De la mateixa manera, ha recomanat valorar la relació qualitat-preu dels articles, més enllà del 'marxandatge' o la publicitat que puguin tenir, i no deixar-se portar per marques conegudes o per la presència de personatges famosos. Al seu torn, ha demanat de valorar si, en promocions de 3x2, realment es necessiten tres unitats d’un mateix producte o si amb només una ja es cobreix la necessitat.

En línies generals, FACUA ha avisat que hi ha establiments que vulneren els drets dels consumidors i incorren en competència deslleial falsejant les rebaixes, en presentar com rebaixats productes que no havien estat abans a la venda o manipulant l’etiquetatge per fer creure que el seu preu original era superior al real. En aquest sentit, ha demanat a més anar amb compte amb la publicitat que fan algunes botigues respecte als descomptes i ofertes en equipacions esportives, material escolar i altres de complementaris com motxilles, carpetes o quaderns, ja que en certes ocasions hi ha requisits en lletra petita que cal complir i que desvirtuen i incompleixen aquestes ofertes i descomptes.

Per això, també ha recomanat reclamar abans els organismes competents si es detecten incompliments de les ofertes i descomptes que ofereixen, així com si imposen condicions que podrien considerar-se abusives. Al seu torn, ha recordat l’article 20 de la Llei 7/1996, de 15 de gener, d’Ordenació del Comerç Minorista que estableix que "sempre que s’ofereixin articles amb reducció de preu, haurà de figurar amb claredat, en cada un d’ells, el preu anterior juntament amb el preu reduït, tret d’en el supòsit que es tracti d’articles posats a la venda per primera vegada. S’entendrà per preu anterior el menor que hagués estat aplicat sobre productes idèntics en els trenta dies precedents".

Finalment, FACUA ha insistit que els usuaris també poden recórrer a l’associació si tenen algun tipus de problema o detecten alguna vulneració perquè valori la realització d’accions.