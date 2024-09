L'Aquelarre reivindicatiu

Publicat per Laia Pedrós Verificat per Creat: Actualitzat:

L'empoderament de les dones a través del descens de Lilith a l'infern va protagonitzar l'espectacle central de la 46 edició de l'Aquelarre de Cervera, que va culminar amb dos Escorregudes, després de diversos correfocs, en què es van cremar uns 350 quilos de pólvora. La pluja va respectar la festa, que va congregar 35.000 persones a la capital de la Segarra.

Cervera va viure una festa de l’Aquelarre de rècord després de rebre 35.000 visitants en tot el cap de setmana i amb una sorpresa inesperada d’última hora: una doble Escorreguda. A la tradicional del Mascle Cabró, aquest any se li va sumar la de Lilith, la protagonista de l’espectacle central, com mostra la reivindicació de l’empoderament de les dones segons van destacar els seus dos directors, Pol Bosch, al capdavant per segon any consecutiu, i Gemma Oriol, que es va estrenar.

Abans de la doble Escorreguda final, els visitants van gaudir d’una nit plena de foc i música. Amb l’Encesa de la Universitat, l’Aquelarre va començar simbolitzant en aquesta ocasió que Lilith abandonava el paradís després de no voler sotmetre’s a les directrius d’Adam i va emprendre un viatge (cercavila) fins a l’infern (Cal Racó) on els pecats regits pel plaer (escenificats per Lilith) es van enfrontar als pecats regits pel mal (escenificats pel dimoni Asmodeu) combinant-lo amb la litúrgia de la festa: Invocació, Aparició i Escorreguda. Tot això en una posada en escena molt cabaretesca i divertida de la mà de 80 persones, entre estructures mòbils dissenyades per Dídac Prat d’Alea Teatre i música en directe amb Guillem Garcia al capdavant i amb nova lletra, escrita per Bosch. Un espectacle més terrenal, en el qual la narració musicada i la coreografia van tenir molt pes, que va agradar i que pretenia posar en relleu la figura de Litith, la feminitat i els seus pecats associats.

L’espectacle es va completar amb el foc i els correfocs que, com és habitual, van ser a càrrec del Ball de Diables Carranquers de Cervera i com a colla convidada hi havia el Ball de Diables de Vilanova i la Geltrú. En tot el cap de setmana es van cremar més de 350 quilos de pólvora i des de dilluns fins ahir van ser 600. A més, com és tradició, el correfoc més potent va ser el Foqueral de final de festa a Cal Racó.I tot això combinat amb música i les actuacions de La Cosina, Hey Pachucos, Funktory, Portobello, The Pink Goats, Atlàntic’s i diversos DJ com David Beatz o Drawer, entre altres. La pluja va fer acte de presència cap a les 3.00 hores de la matinada i els concerts es van haver de cancel·lar per risc de danyar els equips electrònics.

Quant a la valoració final de la 47 edició de l’Aquelarre, l’alcalde de Cervera, Jan Pomés, va afirmar que “hem batut rècords, hem tingut molta més gent que mai durant tota la setmana i molt més el cap de setmana”. Pomés va destacar que “hauran passat per Cervera unes 35.000 persones” i va destacar que “el càmping ha penjat el cartell d’aforament complet amb 400 usuaris”. Així mateix, el primer edil de Cervera també va agrair a tots els veïns i les entitats locals implicades amb la festa perquè sense ells no podria tirar endavant. La regidora de l’Aquelarre, Carolina García, va explicar que “hem variat els grups musicals amb l’objectiu que el màxim de públic se senti inclòs”. D’altra banda, el punt d’emergències havia atès una quinzena de persones fins a les 06.00 hores de la matinada.