Una nova expedició al Titanic capta en imatges el seu inevitable deteriorament

Una nova expedició a les restes del Titanic no només ha permès recuperar diversos objectes del famós transatlàntic naufragat sinó constatar el lent deteriorament de la nau, que ha perdut una part de la barana de la coberta del castell de proa recreada en l’escena mes recordada del film de 1997 dirigit per James Cameron.

RMS Titanic INc., l’empresa nord-americana que va organitzar l’expedició, acaba de publicar part dels milers d’imatges fetes al lloc de l’Atlàntic nord on el transatlàntic que es presentava com el més gran i segur mai construït es va enfonsar l’abril de 1912 en col·lidir amb un iceberg i on unes 1.500 persones van morir.

Els robots submarins utilitzats en aquesta expedició van descobrir que una peça de la barana de castell de proa del Titanic, del costat de babord i de 4,5 metres de longitud, s'havia desprès del casc i havia anat a parar al fons de l’oceà. En l’anterior expedició, el 2010, la barana estava intacta. És a la proa del vaixell on Jack (Leonardo di Caprio) i Rose (Kate Winslet) celebren el seu amor abans del naufragi en l’escena més recordada de "Titanic" .

Vista de l’emblemàtica proa del Titanic.RMS Titanic INc./EFE

"Ens entristeix aquesta pèrdua i l’inevitable deteriorament del vaixell i les restes (al seu voltant). En el transcurs de les properes setmanes i mesos, farem una revisió més exhaustiva de l’estat del Titanic i els seus canvis al llarg del temps. Encara que el col·lapse del Titanic és inevitable, aquesta evidència enforteix la nostra missió de preservar i documentar el que puguem abans que sigui massa tard", assenyala RMS Titanic Inc. al seu web.

L’Expedició Titanic 2024, iniciada el juliol passat i que ha acabat ara, ha dedicat centenars d’hores a documentar la zona on s’acumulen les restes del vaixell amb més detall i millor tecnologia que mai.

"La primera missió de recuperació de RMS Titanic, Inc. va ser 75 anys després de l’enfonsament del Titanic. Han passat gairebé 40 anys des d’aleshores i l'hem vist canviar al llarg dels anys", agrega.

Entre els objectes descoberts en aquesta expedició destaca una estàtua de bronze de la deessa romana Diana caçadora que va ser als menjadors de primera classe del Titanic i després de l’enfonsament va quedar en el camp de runa al voltant del vaixell i va ser fotografiada una vegada el 1986.

El Titanic, construït el 1909 a Belfast (Regne Unit) i botat el 1911, tenia 269 metres d’eslora i va ser en la seua època el vaixell de passatgers més gran del món. Va naufragar a les aigües de l’Atlàntic durant la nit del 14 i la matinada del 15 d’abril de 1912, mentre realitzava el seu viatge inaugural des de Southampton (Regne Unit) a Nova York després de xocar amb un iceberg. Van morir 1.496 persones de les 2.208 que anaven a bord.