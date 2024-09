Protecció Civil activa l’Inuncat per previsió de pluges intenses a Catalunya fins dimarts

Mapa de perill meteorològic per a aquest dimarts.Meteocat

Protecció Civil de la Generalitat ha activat la prealerta del Pla especial d’emergència per inundacions (Inuncat) per la previsió de pluges intenses aquest dilluns i dimarts. Les pluges previstes poden superar els 20 litres per metre quadrat en 30 minuts.

Protecció Civil ha informat que les pluges començaran pel sud de Catalunya i es desplaçaran cap a les comarques de Lleida i la zona del nord-est.