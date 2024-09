El Centre de Vallcalent va rebre 3.890 animals fins a l'agost

Publicat per María Cabello Redactora Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

El Centre de Fauna de Vallcalent ha atès entre el gener i l’agost d’aquest any més de 3.890 exemplars de diferents espècies autòctones, la qual cosa representa una mitjana de 486 ingressos al mes. Segons les dades facilitades pel departament de Territori de la Generalitat, fins al 27 d’agost es va rebre un total de 3.893 animals. Les causes més comunes d’entrada de fauna són aquelles que afecten pollets o cries de mamífers: 584 exemplars van acudir al centre de recuperació després de caure del niu (un 15%) i uns altres 944 eren cries o volanders (24,2%). Malgrat que es desconeix la causa d’ingrés de 788 animals, també van rebre exemplars que van patir electrocució (180), traumatismes (219), van ser atropellats o van xocar contra un vehicle (95) o van ser capturats il·legalment (137). Així mateix, van atendre sis animals que havien rebut un tret, trenta-quatre que van ser mossegats per alguna mascota i uns altres sis amb símptoma d’enverinament.

El Centre de Fauna de Vallcalent de la Generalitat va ser creat l’any 1983 amb la finalitat de portar a terme el tractament, la rehabilitació i la posterior reintroducció a la naturalesa dels animals salvatges autòctons que, per motius diversos, veuen reduïda la seua capacitat per sobreviure al seu hàbitat natural. Amb el pas dels anys, han anat obrint-se noves línies d’actuació com la cria en captivitat, l’educació ambiental o la investigació. Segons les dades aportades a aquest diari, durant tot l’any passat es van rebre un total de 4.456 animals. Aquesta xifra suposa un 4,97 per cent menys respecte al 2022, quan van ser 4.689 els exemplars ingressats.

La setmana passada, aquest centre ubicat a la partida de Vallcalent de Lleida va alliberar setze cigonyes al Parc dels Aiguamolls de Rufea. Eren exemplars joves que havien patit ferides diverses al caure dels nius i que, després de recuperar-se, van ser retornats a la naturalesa. Un grup de voluntaris acompanyats de tècnics del Centre de Fauna van alliberar les aus perquè poguessin emprendre de nou el vol. Lleida és una zona de pas per a la migració de cigonyes i sovint es troben exemplars anellats en països com Alemanya, França, Suïssa o Suècia. A tot el pla es calcula que hi ha actualment uns 1.200 nius d’aquesta espècie.