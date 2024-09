Com estalviar-se diners en vols

Publicat per Redacció

Viatjar amb avió pot ser car, però amb una mica de planificació i alguns trucs, és possible trobar vols a preus molt més assequibles. A continuació, t'aconsellem com estalviar diners en vols, amb estratègies efectives per trobar ofertes i el moment ideal per reservar.

1. Reserva amb anticipació

Generalment, el millor moment per reservar un vol és entre 6 i 8 setmanes abans de la data de sortida. Durant aquest període, les aerolínies solen oferir tarifes més competitives.

Reservar en temporada baixa, quan hi ha menys demanda, sol traduir-se en preus molt més baixos. Les temporades baixes són tardor i primavera, fora de les vacances escolars i dies festius importants.

2. Sigues flexible amb les dates i hores

Si tens flexibilitat pel que fa a les dates del viatge, utilitza cercadors de vols que et permetin veure les tarifes en un rang de dates. Sovint, volar un dia abans o després pot estalviar-te una quantitat significativa de diners.

Els vols els dimarts, dimecres i dissabtes solen ser més barats, ja que són dies menys populars per viatjar.

D’altra banda, volar en horaris poc comuns, com a primera hora del matí o tard a la nit, també pot ser més econòmic.

3. Utilitza alertes de preus

Moltes plataformes de recerca de vols, com Google Flights, Skyscanner o Caiac, permeten configurar alertes de preus. Rebràs notificacions quan els preus baixin, la qual cosa et permetrà comprar en el moment oportú.

Els preus dels vols poden fluctuar diverses vegades al dia. Revisar els preus amb freqüència t’ajudarà a detectar caigudes en les tarifes.

4. Busca vols amb escales

Optar per vols amb escales en lloc de vols directes pot ser significativament més barat. Si no t’importa passar unes hores addicionals en un aeroport, aquesta és una excel·lent manera d’estalviar.

D’altra banda, alguns viatgers aprofiten les escales llargues per explorar una ciutat addicional. Si la teua escala és de diverses hores, investiga si pots sortir de l’aeroport i fer un mini tour.

5. Aprofita els programes de recompenses i punts

Si viatges amb freqüència, considera inscriure’t en programes de viatger freqüent. Acumularàs milles que després podràs bescanviar per vols gratuïts o amb descomptes.

Algunes targetes de crèdit ofereixen punts per cada compra que pots convertir en milles aèries. Utilitza aquestes targetes per a les teues despeses diàries i acumula punts més ràpidament.

6. Considera aerolínies de baix cost

Les aerolínies de baix cost solen oferir tarifes molt competitives. Tanmateix, tingues en compte que sovint cobren per serveis addicionals, com a equipatge o selecció de seients.

7. Explora aeroports alternatius

De vegades, volar a un aeroport alternatiu proper a la destinació principal pot ser més barat. Per exemple, volar a Oakland en lloc de San Francisco o a Fort Lauderdale en lloc de Miami.

Si tries un aeroport alternatiu, investiga les opcions de transport per arribar a la destinació final. Assegura’t que el cost addicional no anul·li l’estalvi del vol.

8. Utilitza maneres de recerca anònimes

Les pàgines web de recerca de vols de vegades registren les recerques i poden augmentar els preus basats en l’interès mostrat. Per evitar això, fes recerques en manera incògnita o esborra les cookies del navegador.

Prova canviar la ubicació de la teua IP o realitzar recerques des d’un país diferent utilitzant una VPN. Això de vegades mostra tarifes més baixes que les disponibles al teu país.

9. Compra bitllets d’anada i tornada per separat

De vegades, comprar dos bitllets d’anada per separat en lloc d’un bitllet d’anada i tornada pot resultar més barat. Aquesta estratègia també et permet combinar diferents aerolínies i trobar millors preus.

Si planeges visitar diverses ciutats, busca l’opció de bitllets multidestinació, que pot oferir tarifes més atractives que reservar vols separats.

10. Compra en el moment adequat de la setmana

Segons estudis, el millor dia per comprar vols sol ser dimarts o dimecres, quan les aerolínies llancen promocions i ajusten les seues tarifes després del cap de setmana.

Encara que és recomanable comprar amb anticipació, també és possible trobar ofertes d’últim minut, especialment si les aerolínies necessiten omplir seients buits. Tanmateix, això és més arriscat i no sempre garanteix un bon preu.

11. Subscriu-te a butlletins i promocions

Moltes aerolínies i agències de viatges envien ofertes exclusives als seus subscriptors. Inscriure’t en aquests butlletins pot donar-te accés a tarifes especials i promocions abans que al públic general.

Algunes vegades, les aerolínies llancen vendes llampec que només duren unes quantes hores o dies. Estar subscrit aquests butlletins t’ajudarà a no perdre’t aquestes oportunitats.