Quant gastes per deixar el carregador endollat?

Encara que deixar un carregador endollat sense un dispositiu connectat pugui semblar inofensiu, aquest hàbit té un impacte considerable en el medi ambient. Encara que un carregador en aquesta situació consumeix de mitjana només 0,00002 kWh, la qual cosa amb prou feines es reflecteix a la factura d’electricitat, l’acumulació d’alguns a casa i els milions de carregadors a tot el món que queden connectats sense ús contribueixen a l’augment de les emissions de gasos amb efecte d’hivernacle i, al final de l’any, també deixen la seua marca a la teua factura de la llum, segons informa Papernest.

El mal costum de deixar els carregadors endollats a casa

Si un carregador roman connectat durant 16 hores al dia —exceptuant el temps de son quan es carrega el telèfon— el consum anual pot arribar a 0,12 kWh. Encara que aquesta xifra sembli insignificant, s’amplifica en considerar altres aparells que, igual com els carregadors, continuen consumint electricitat fins i tot quan no estan en ús. Aquest fenomen, conegut com a "consum fantasma, " inclou dispositius com televisors, ordinadors, microones i consoles de videojocs que continuen utilitzant energia encara que estiguin apagats però endollats.

La potència requerida per carregar un telèfon mòbil varia entre 5 i 10 watts (0,005 kW a 0,010 kW), depenent del model i la capacitat de la bateria. Una càrrega completa, que sol durar entre una i dos hores, consumeix entre 0,0095 kWh i 0,020 kWh. Encara que aquests números puguin semblar insignificants, el consum augmenta amb el temps, especialment quan se suma al consum fantasma d’altres dispositius.

A més, mantenir els dispositius connectats durant llargs períodes, fins i tot quan no s’estan utilitzant, pot escurçar la vida útil de l’aparell. Això no només porta a un ús d’energia més gran amb el temps, sinó també a una despesa econòmica addicional en haver de reemplaçar els dispositius més freqüentment. Moltes persones tenen l’hàbit de deixar carregant els seus telèfons durant la nit, aprofitant les hores en què no els utilitzen. Tanmateix, una vegada que la bateria està completament carregada, el dispositiu continua connectat al corrent, la qual cosa pot tenir efectes negatius.

El perill dins d’aquestes males pràctiques

Alguns carregadors, especialment els de menor qualitat, poden sobreescalfar-se i causar danys al dispositiu, segons adverteixen fabricants com Samsung. Amb l’eliminació de subsidis en les tarifes d’electricitat, l’impacte del consum energètic és cada vegada més evident en els pressupostos familiars, per la qual cosa és essencial adoptar pràctiques que fomentin un ús més conscient de l’energia.

Encara que els carregadors moderns solen incloure tecnologia que atura el consum d’energia una vegada que la bateria està completament carregada, el procés de transformació d’energia mai no s’atura per complet; fins i tot quan el telèfon ja està carregat o desconnectat, el carregador continua consumint una petita quantitat d’electricitat.

Consumeixo fantasma i el seu cost a final d’any

Aquest consum addicional, conegut com a "consum fantasma" pot representar un percentatge significatiu del total d’energia utilitzada en una casa. Segons estimacions de l’Institut per a la Diversificació i Estalvi d’Energia (IDAE) a Espanya, aquest consum fantasma podria representar entre el 7% i l’11% del consum elèctric total d’una casa, el que equival a uns 300 kWh a l’any.

El cost estimat per consumir 300 kWh a l’any a Espanya pot variar segons la tarifa elèctrica contractada i la regió. Tanmateix, fent una mitjana aproximada, es pot calcular de la següent manera:

Preu de mitjana de l’electricitat a Espanya: Aproximadament 0,25 € per kWh.

Càlcul del cost anual: 300kWh × 0,25€/kWh = 75€ a l’any

Per tant, l’ús de 300 kWh a l’any podria costar al voltant de 75 euros. Pensa que quants més carregadors i dispositius tinguem sota el ventall del “consum fantasma” més alt serà el cost a la teua factura de llum al llarg de l’any.

Encara que aquest valor és una estimació mitjana, el cost real pot variar a causa de factors com:

Tipus de tarifa de llum contractada: Tarifes amb discriminació horària (més barata en hores vall) poden reduir el cost.

Regió geogràfica: Els preus de l’electricitat poden variar lleugerament entre diferents comunitats autònomes.

Impostos i càrrecs addicionals: IVA, impostos especials i altres recàrrecs poden influir en el preu final.

Comercialitzadores de llum: Diferents companyies poden oferir preus i promocions variades.

Aquest context posa de manifest la importància de petits canvis en les nostres rutines diàries que, encara que semblin mínims, poden tenir un gran impacte en la sostenibilitat del planeta i en les nostres economies domèstiques. Desconnectar els dispositius quan no s’estan utilitzant, optar per carregadors de qualitat i ser més conscients del consum energètic diari són passos senzills cap a un estil de vida més responsable i respectuós amb el medi ambient.