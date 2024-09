El 72 % dels espanyols prefereixen la truita de patata amb ceba i el 53 %, poc feta

Publicat per efe

El Centre d’Investigacions Sociològiques (CIS) ha resolt en un informe difós aquest dimecres una de les grans controvèrsies de la cuina tradicional: el 71,8 % prefereix la truita de patates amb ceba i, respecte al punt de cocció, el 52,9 % aposta per la "poc feta".

Aquest clàssic del receptari espanyol no és, però, elegit com el plat típic més representatiu de la cuina espanyola; segons el CIS, el lloc d’honor l’ocupa la paella, amb el vot de gairebé el 40 % dels espanyols com a preferit.

Segons el tercer informe de CIS de Turisme i Gastronomia, la truita ho és per al 33,5 % dels enquestats i, en tercer lloc, hi figura el pernil ibèric, amb un 15,5 % dels vots.

Hi ha diferències per comunitats autònomes: a Andalusia, el 34,2 % tria el gaspatxo i el 34,4 % el peix fregit; el 80,4 % dels aragonesos opta per l’anyell; a Astúries, per al 83,3 % prima la fabada; el 73 % dels canaris es decanta per les papas arrugadas, i el 76,3 % dels madrilenys prefereix el cocido.

En aquest mateix estudi, els espanyols reconeixen que es van allunyant de la pràctica de la cuina a casa: el 46 % creu que s’està veient desplaçada pels plats de menjar ràpid, davant un 27 % que assegura que les famílies continuen dedicant el mateix temps a elaborar les receptes a casa.

La causa d’aquest allunyament dels fogons a casa és clara per al CIS: el 69,3 % el relaciona amb l’"actual estil de vida accelerat, que no permet gaire temps per cuinar".

Un 18 % considera que es deu al fet que hi ha menys persones amb coneixements de cuinar i un percentatge similar, al qual hi ha més facilitat per accedir al menjar ràpid o els precuinats.

Un 13,7 % planteja que el menjar tradicional és més car i, per això, perd adeptes.