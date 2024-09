Alerta sanitària per unes lentilles que poden causar irritació als ulls i visió borrosa

Publicat per Redacció

Verificat per Creat: Actualitzat:

L'Agència Espanyola de Medicaments i Productes Sanitaris ha anunciat aquest dimarts la suspensió de la comercialització de diverses lents de contacte diàries i mensuals fabricades per Alcon, ja que poden causar irritació ocular, visió borrosa i altres efectes adversos. Són gairebé 200 lots de les lents de contacte diàries i mensuals Dailies total 1 i Total 30 que no compleixen amb els estàndards de qualitat i rendiment al llarg de la seva vida útil indicats a l'etiqueta.

L'ús de les lents de contacte afectades pot provocar problemes temporals als ulls, com irritació o visió borrosa, que solen desaparèixer un cop es retiren o es substitueixen. No obstant això, l'Agència Espanyola de Medicaments i Productes Sanitaris ha recomanat deixar d'utilitzar-les immediatament i contactar amb l'òptica on van ser adquirides per gestionar-ne la devolució i el canvi. El fabricant, per la seva banda, està enviant avisos als establiments i als usuaris per informar-los del problema.

L'agència també demana a les òptiques que revisin el seu inventari i, en cas de disposar dels productes identificats, aturar-ne la venda. Si n'han venut, hauran de contactar amb els consumidors per informar-los i proporcionar-los unes altres lentilles.