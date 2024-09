La participació de víctimes d’accidents passarà a ser obligatòria en els cursos per recuperar punts del carnet

Publicat per europa press Verificat per Creat: Actualitzat:

La participació de víctimes d’accidents de trànsit en els cursos per recuperar punts del carnet de conduir passarà a ser obligatòria a partir del 4 de novembre. Aquesta serà una de les novetats que recull l’ordre del Ministeri de l’Interior publicada aquest dimecres el Butlletí Oficial de l’Estat (BOE) en què es que regulen els cursos de sensibilització i reeducació viària per als titulars d’un permís de conducció.

Segons el Ministeri de l’Interior, després de gairebé vint anys de la implantació del Permís per Punts i de l’ordre que regulava els esmentats cursos, era "necessari realitzar una revisió completa del contingut dels mateixos amb l’objectiu d’incloure les modificacions realitzades en la Llei de Trànsit i adaptar-los a la mobilitat actual". Aquesta ordre suposa una actualització de l’aprovada el 2005, segons han informat fonts de la Direcció General de Trànsit a Europa Press.

El nou model formatiu incrementarà el temps destinat a dinàmiques de grup, per considerar que els alumnes interioritzen millor els missatges i permet als psicòlegs apreciar com van acceptant els alumnes els mateixos.

Es creen nous perfils infractors: distraccions, conductes imprudents en motoristes, velocitat, alcohol i altres drogues, conductes imprudents i penal que s’assignen als alumnes en funció de les infraccions comeses i per les quals han perdut els punts per a la impartició de la part específica del curs.

Els testimonis de les víctimes passaran a tenir caràcter preceptiu en haver-se constatat "la seua efectivitat en el canvi d’actituds". D’aquesta manera, tant en el curs per a la recuperació de punts com en els destinats a conductors als quals se’ls ha retirat el permís, s’inclouen quatre hores de dinàmiques de grup per al canvi d’actituds de comportament i una hora obligatòria destinada a la intervenció d’una víctima d’un accident de trànsit.

Igualment, es preveu una hora de contingut variable en el qual es podran incloure testimonis de causants de sinistres viaris, dels professionals que intervenen quan es produeix un sinistre (forces i cossos de seguretat, bombers, protecció civil, sanitaris) o membres d’associacions o entitats el testimoni de les quals tingui encaix en els objectius del curs, així com documentals, campanyes de publicitat o altres recursos audiovisuals i materials gràfics. En el cas dels conductors amb el carnet retirat, aquesta activitat haurà de ser de dos hores.

També per als titulars d’un permís de conducció retirat, hi haurà una part individualitzada que incidirà en aquelles àrees concretes en les quals el conductor presenti més mancances i tindrà en compte el perfil d’infractor, que proporcionarà la DGT, i que podrà ser velocitat, alcohol, drogues, conductes imprudents o distraccions, tret que es realitzi un curs després d’una sentència judicial en el cas del qual serà el perfil penal.

En el cas dels cursos per recuperar punts, un màxim de quatre, tindran una durada de 10 hores, mentre que els conductors que han perdut el permís de circulació s’hauran de sotmetre a 20 hores formatives.

Quatre punts com a màxim

La realització i superació del curs permetrà al conductor recuperar 4 punts, sense que en cap cas pugui recuperar més punts dels que s’haguessin perdut. I estan obligats a realitzar i superar aquest curs amb aprofitament, tant aquells conductors que hagin perdut el seu saldo de punts, així com que hagin estat condemnats per sentència judicial ferma amb privació del dret a conduir.

A més, hauran de superar un examen per tornar a obtenir l’autorització administrativa tant els que han perdut la totalitat dels punts assignats, així com els que hagin estat condemnats per sentència judicial en ferm a més de dos anys de privació del dret a conduir vehicles a motor i ciclomotors.

Una altra de les novetats de l’ordre serà l’augment del nombre de centres que imparteixen els cursos. En l’actualitat hi ha més de 900 centres, dins de l’àmbit de DGT, que imparteixen la formació viària. Segons la DGT, el canvi per sentència del Tribunal Suprem del sistema de concessió al d’autorització ha permès que molts més centres puguin impartir aquesta formació.

En les comunitats autònomes en les quals tenen transferides les competències en matèria de trànsit i circulació de vehicles de motor, hauran de ser elles les encarregades en el seu àmbit territorial de determinar la manera d’impartir els cursos de sensibilització i reeducació, d’acord amb la durada, el contingut i els requisits previstos en l’ordre avui publicada.