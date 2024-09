Convocades 900 places de mossos de l'escala bàsica del cos, 360 reservades a dones

Publicat per acn

Verificat per Creat: Actualitzat:

El Departament d'Interior i Seguretat Pública ha convocat 900 noves places de mossos d'esquadra de l'escala bàsica del cos -grup C i subgrup C1-, 360 de les quals reservades a dones. La convocatòria mitjançant concurs d'oposició lliure es va publicar aquest dimecres al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC). Les places reservades que no es cobreixin augmentaran les no reservades. Interior ha afirmat que l'objectiu de la convocatòria és incentivar i fomentar un cos "inclusiu, paritari i modern". El 22 d'agost es van incorporar 850 nous agents en pràctiques de l'última convocatòria que correspon a la 31a promoció, la que ha obtingut fins ara un percentatge més alt de dones. L'objectiu final és arribar a 22.000 agents el 2030.

Després d'un any de formació, 478 mossos i 372 mosses van iniciar el seu període de pràctiques que els portarà a patrullar per tot el territori i ha suposat l’inici de la seva carrera professional i de servei públic.

Entre els requisits per accedir-hi hi ha ser major d'edat i fins a la jubilació forçosa.