La model Elle MacPherson té càncer i rebutja la quimioteràpia

La ‘supermodel’ australiana Elle MacPherson, una de les grans icones de la moda dels anys 90 i a la qual es va anomenar ‘El Cos’, ha revelat que pateix càncer de mama des de fa set anys i la seua negativa a rebre quimioteràpia malgrat l’advertència de desenes de metges, assegurant que al seu lloc s’ha decantat per un “enfocament holístic”.

Pel que sembla, es tracta d’una combinació de medicina integrativa, teràpies no invasives i canvis dràstics en el seu estil de vida. L’australiana ha publicat les seues memòries i explica que, si bé els seus éssers estimats van acceptar la decisió, la seua exparella, Arpad Busson, no hi va estar d’acord, ni tampoc un dels dos fills que té en comú amb el financer (Arpad Flynn, de 26 anys, i Aurelius Cy, de 21).

Malgrat la seua oposició inicial, ambdós li van donar suport sense fissures. Durant vuit mesos, Macpherson es va traslladar a una mansió que va llogar a Phoenix, capital d’Arizona, on va estar sota les cures i tractaments “tradicionals i holístics” que van establir per a ella el seu metge de capçalera, un metge naturòpata, un dentista holístic, un osteòpata, un quiropràctic i dos terapeutes. “En termes mèdics, dirien que estic en remissió clínica, però jo diria que estic en un estat de benestar absolut”.