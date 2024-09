Adolescents i esport: com motivar els fills perquè facin activitat física després de l'estiu?

Els esports d'equip com el futbol són una motivació per a que els adolescents facin esport.Unsplash

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

L'estiu és sinònim de temps lliure, esport, activitats a l'aire lliure, viatges, moviment... Però, què passa quan comença l'any acadèmic? Per desgràcia, hi ha molts adolescents que no donen continuïtat a aquesta dinàmica activa. És per això que Miguel Ángel Méndez, professor col·laborador dels Estudis de Ciències de la Salut de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC), aporta diversos consells valuosos perquè els pares motivin els seus fills adolescents.

La proposta de l'Organització Mundial de la Salut (OMS) inclou una hora d'activitat física moderada o intensa cada dia de la setmana. Cal dir que els beneficis de l'activitat física per als adolescents són molts i variats: millora la forma física, la salut cardiometabòlica i dels ossos, la capacitat cognitiva i la salut mental, i redueix el greix corporal.

Tanmateix, els estils de vida de les persones són cada vegada més sedentaris, a causa del transport motoritzat i l'ús creixent de pantalles per a la feina, l'educació i l'oci. Les dades demostren que l'augment del sedentarisme s'associa amb efectes negatius en la salut. Concretament, en els adolescents es produeix un augment del greix corporal, una deterioració de la salut cardiometabòlica, la forma física i el comportament prosocial, i una reducció de la durada del son.

Per què abandonem l'activitat física a l'adolescència?

El 70 % dels nens i adolescents espanyols (a escala mundial es dispara fins a quatre cinquenes parts, segons l'OMS) no fa la quantitat mínima d'exercici recomanada per aquest organisme, per la qual cosa se'ls pot considerar sedentaris. El problema és més acusat en nenes, ja que solament el 22 % d'elles compleixen les recomanacions mínimes, i en adolescents, el 77 % de les quals són sedentàries. Així ho recull l'OMS, i això mateix constata la doctora Elena Roldán, metgessa rehabilitadora de la Societat Espanyola de Rehabilitació i Medicina Física (SERMEF), en referència a les conclusions preliminars de l'estudi PASOS del 2022 de la Fundació Gasol, que aporta dades sobre obesitat, activitat física, sedentarisme i benestar dels nens i dels adolescents espanyols.

Una altra dada preocupant és l'abandó de l'esport en edats adolescents, especialment entre les noies, segons una recerca de l'Hospital Sant Joan de Déu (Barcelona), avalada pel Consell Superior d'Esports. En el trànsit de primària a secundària, la franja d'edat de 12 a 13 anys és un dels moments més crítics per a l'abandó de la pràctica esportiva (al voltant del 6 % dels nens i del 13 % de les nenes deixen tots els esports en aquest lapse de temps). Però, en el cas de les noies, el descens és més brusc quan arriben als 16-18 anys (7 de cada 10 noies han deixat l'esport en complir la majoria d'edat).

Per trobar-ne les raons, recorrem a Miguel Ángel Méndez, que, a més de professor col·laborador dels Estudis de Ciències de la Salut de la UOC, és professor col·laborador del màster universitari d'Alimentació en l'Activitat Física i l'Esport de la UOC i expert en educació i promoció fisicoesportiva. "Una falta de pràctica en l'entorn social i familiar pot afavorir l'abandó o la no adherència primerenca", apunta Méndez, per a qui "està demostrat que els adolescents sedentaris arrosseguen una sèrie de problemes físics i mentals que tenen conseqüències al llarg de la vida". Una sentència, a la qual afegeix que "la manca d'activitat física contribueix a menys qualitat de vida, amb nivells reduïts d'energia, que afecten la capacitat dels adolescents per participar en activitats quotidianes i socials, la qual cosa pot portar a més sedentarisme i aïllament social". Per contra, "la participació en activitats esportives és crucial per desenvolupar habilitats socials i crear relacions saludables".

Cinc consells per motivar als fills adolescents

Méndez aporta cinc consells perquè els pares puguin motivar els seus fills adolescents per apuntar-los a algun esport o fer alguna activitat després de l'estiu.

Donar exemple. Les famílies poden participar en activitats físiques conjuntes o establir rutines regulars en família, com ara caminades o passejos amb bicicleta, especialment aprofitant la bona climatologia que encara perdura a la tornada de les vacances. També poden establir reptes o fer de manera conjunta qualsevol de les propostes que abordem en aquesta entrevista.

Aprofitar la tecnologia per generar moviment. Els adolescents d'avui dia són digitals, i hi ha multitud de programes i ginys tecnològics de tots els preus que ens ajuden a incentivar el moviment i l'activitat física. Parlem de rellotges intel·ligents, polseres, mòbils intel·ligents, etc., i programari associat que permet monitorar els esports i l'activitat física, fins i tot seguir plans d'entrenament.

Establir metes i recompenses. La psicologia de l'adolescent és procliu al desafiament i al repte. Proposar metes a curt i mitjà termini, com arribar a pujar una muntanya, fer una prova esportiva, ser capaç de fer tantes dominacions en una barra o tantes flexions de braços, per posar diversos exemples, pot generar prou motivació per garantir que l'adolescent iniciï la seva activitat fisicoesportiva.

Facilitar l'accés a recursos físics esportius. També és una cosa molt recurrent i que pot donar resultat. El truc aquí és ajustar horaris i gustos. Avui dia, en la majoria de les poblacions disposem de molts espais i recursos públics o privats per a la pràctica esportiva. Apuntar-se a una activitat dirigida, que coincideixi amb els gustos i els horaris de l'adolescent, és una bona manera que ell mateix s'obligui i acabi establint en la seva rutina diària l'activitat fisicoesportiva.

Unir-se a un club esportiu i practicar esport de manera federada. Això té l'avantatge que els clubs i les federacions tenen un paper d'utilitat pública i l'encàrrec de promoure el seu esport, també en la base. Per això, solen comptar amb grups d'iniciació que ensenyen a practicar el seu esport. A més, es fa amb altres companys, la qual cosa augmenta la socialització i l'adherència a la pràctica esportiva.

Els millors esports i activitats físiques per a l'adolescència

Per als adolescents, és molt important trobar esports o activitats físiques que s'adaptin als seus interessos i capacitats, i que, a més, fomentin la socialització i el desenvolupament personal. Méndez ens apunta una sèrie de propostes esportives que haurien de satisfer tots els gustos i sensibilitats. "Afortunadament, en el camp de l'activitat física i l'esport, hi ha moltes i variades activitats que es poden adaptar als gustos i les necessitats dels nostres fills." A continuació, en cita un resum per categories:

Esports d'equip: Esports com ara bàsquet, futbol, voleibol i hoquei són excel·lents per promoure la cooperació, la comunicació i el sentit de pertinença. Participar en aquests esports permet als adolescents desenvolupar habilitats socials i de treball en equip, a més d'establir vincles forts amb els seus companys.

Esports individuals amb component social: El tennis, la natació, la gimnàstica i l'atletisme, encara que són individuals, sovint es practiquen en entorns grupals com ara clubs o classes. Això permet als adolescents socialitzar i competir en un ambient positiu.

Activitats a l'aire lliure: El senderisme, el ciclisme, anar en caiac i l'escalada no tan sols promouen l'activitat física, sinó que també permeten gaudir de la naturalesa i reduir l'estrès. Aquestes activitats ofereixen un canvi d'escenari respecte als entorns esportius tradicionals i poden ser especialment atractives per a les persones que busquen una connexió més profunda amb la naturalesa.

Classes de fitness i ball: Les classes de zumba, ioga, pilates i aeròbic poden ser molt atractives per als adolescents, ja que combinen exercici amb música i moviment, per crear un ambient divertit i energitzant.

Altres activitats: Els jocs esportius, el patinatge i les arts marcials no competitives són activitats menys estructurades, però igualment beneficioses. Permeten als adolescents explorar diferents tipus de moviment i trobar el que més gaudeixen. Com que són menys formals, aquestes activitats poden reduir la pressió i l'estrès associat amb el rendiment, la qual cosa fomenta un enfocament més lúdic i gaudible de l'exercici.

Ens hem de preguntar si estem millor o pitjor que a principis de segle. El nostre especialista té clar que "si ens centrem en les dades del Ministeri (informe ALADINO, de Vigilància de l'Alimentació, Activitat física, Desenvolupament Infantil i Obesitat a Espanya), la tendència de sobrepès i obesitat en adolescents ha anat a l'alça els últims anys. Per tant, en aquest sentit estem pitjor que fa vint anys. També és cert que vivim un canvi de paradigma a causa de la transició digital, que està afectant no tan sols la manera de moure's, sinó també la manera de relacionar-se i socialitzar en aquestes edats", afirma l'expert.

"Tanmateix, no podem ser negatius", afegeix. "Hi ha aspectes en què hem millorat molt. Per exemple, l'accés a la tecnologia i l'ús d'aplicacions i programes permeten que els adolescents estiguin més informats i tinguin fàcil accés a entrenaments, programes de nutrició i execució de reptes, la qual cosa els permet controlar la seva salut i cuidar-se millor. L'oferta esportiva en tots els municipis és cada vegada més important, i els professionals de l'esport estan qualificats i tenen alta formació. Això està provocant una consciència de salut i de necessitat de pràctica d'exercici físic que comença a calar entre els joves", conclou.

Méndez llança una proposta final per als pares: "Convido totes les famílies que tinguin filles i fills de qualsevol edat a sumar-se a la pràctica esportiva en família i a establir prioritats perquè les rutines fisicoesportives es converteixin en un element més de les activitats quotidianes, com l'hora de ficar-se al llit, el menjar, la feina o l'escola."