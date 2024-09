Baixen les morts per suïcidi a Catalunya però creixen les temptatives

Publicat per redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

Les morts per suïcidi a Catalunya van baixar durant el 2023, però les temptatives van incrementar-se. Concretament, l'any passat es van notificar 626 defuncions per suïcidi o autolesió , segons dades provisionals publicades per l'Institut Nacional d'Estadística. Es tracta d'una xifra un 2% inferior a la del 2022, tanmateix, continua sent una dada superior a les registrades abans de la pandèmia. Pel que fa als intents i ideacions de suïcidi, l'any 2023 es van registrar 8.123 casos de conductes suïcides, un 7% més que el 2022, i 4.108 episodis de temptativa. El descens més acusat de la mortalitat per suïcidi es va registrar entre les dones de 15 a 29 anys, amb un 20% menys respecte del 2022.

Les 626 defuncions per suïcidi o autolesió suposen una taxa estandarditzada de 9,1 morts per cada 100.000 habitants. Malgrat que es tracta d'una xifra inferior a la del 2022, continua sent superior a les dades registrades abans de la pandèmia. El grup demogràfic amb major taxa de mortalitat per suïcidi és el d'homes majors de 65 anys, amb 18,2 morts per cada 100.000 habitants. Les dades s'han presentat aquest divendres pel Departament de Salut en el marc de la jornada intersectorial 'La prevenció del suïcidi: un compromís de tots', que ha comptat amb la inauguració a càrrec de la nova consellera de Salut, Olga Pané.

Codi Risc Suïcidi



El Codi Risc Suïcidi (CRS) és el procés assistencial que defineix les actuacions pel cribratge i valoració clínica del risc de suïcidi, així com la coordinació entre centres sanitaris. L'any 2023, segons dades exposades en la jornada, es va realitzar el cribratge CRS en 8.123 casos atesos per conductes suïcides, un 7% més comparat a l'any anterior. I, concretament, es van registrar 4.108 episodis per temptativa de suïcidi a Codi Risc Suïcidi (CRS), suposant 52 temptatives no letals per cada 100.000 habitants (11,25 diàries).

Un 68% d'aquestes temptatives són de dones (2.800 casos), i destaca la taxa en noies de 15 a 29 anys (176,3 per cada 100.000 habitants). Amb tot, en el grup poblacional de dones es veu un decreixement del 5% respecte de l'any 2022. En homes, en canvi, s'observa un creixement de 7% respecte al 2022, amb un total de 1.308 temptatives, 34 d'aquestes en menors de 15 anys. Així mateix, en el cas de les 4.015 ideacions registrades el 2023, s'observa un increment de la taxa d'aquests episodis de comunicacions i verbalitzacions d'ideació suïcida (51 episodis per 100.000 habitants). Pel que fa a l'any 2024, amb dades provisionals del primer semestre, s'han registrat en conjunt 1.751 episodis d'ideació i 1.487 episodis de temptativa. Per segon semestre consecutiu, es consolida una major prevalença d'episodis d'ideació.

061 Davant de pensaments o conductes suïcides, no ho dubtis i demana ajuda. Contacta amb el 061 i un gestor derivarà la teva trucada a la unitat especialitzada en conductes suïcides. T'atendrà un/a professional expert/a en salut mental que et donarà suport telefònic, valorarà el teu cas i assignarà el recurs més adequat en funció de les teves necessitats o les de la persona en situació de risc si l'assistència que demanes és per a algú altre.

Les activacions

D'altra banda, l'any 2023 es va confirmar clínicament la necessitat d'un seguiment preventiu en 7.300 casos dels 8.123 atesos (90% d'activacions del codi respecte al total d'episodis). En 3.607 d'aquests casos, es va valorar clínicament un risc alt de temptativa en el moment d'atenció. Els principals factors de risc presents en aquest cribratge són els sentiments de desesperança i els esdeveniments vitals estressants, segons expliquen des del Departament de Salut. Així mateix, les dades analitzades també indiquen en un 4,7% dels casos atesos entre 2019 i 2023 per ideació suïcida es registra una temptativa a CRS en els 6 mesos posteriors a l'actuació. I al mateix temps, a CRS s'observa una segona temptativa 6 mesos després en un 7,8% dels casos atesos anteriorment per una primera temptativa.

D'acord amb els estudis científics de referència, es calcula que per cada suïcidi hi ha entre 10 i 30 temptatives, i que per cada suïcidi en l'adolescència aquesta xifra augmenta fins a entre 100 i 200 temptatives. Per cada mort per suïcidi, queden afectades entre 6 i 10 familiars i amics íntims, però l'impacte real s'estén a un cercle social molt més ampli, afectant de mitjana a 135 persones conegudes.