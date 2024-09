La catalana més longeva és de Bellvís i té 111 anys

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

Angelina Torres Vallbona és la persona més longeva de Catalunya. Té 111 anys i viu a Barcelona, malgrat que va nàixer a Bellvís el 1913 quan Sud-àfrica començava l’apartheid, Rússia arrestava i enviava Joseph Stalin a Sibèria i a Catalunya es publicaven les primeres normes ortogràfiques de l’Institut d’Estudis Catalans, va informar aquest dijous TV3.

La seua longevitat l’ha situat al capdavant del rànquing català després de la mort als 117 anys de Maria Branyas, que va arribar a convertir-se en la persona més vella no només de Catalunya, sinó de tot el món. Modista i corbatera de professió, Torres va treballar durant anys en la coneguda Sastrería Vehils Vidal de Barcelona i explica que encara li agrada cosir.

El programa Tot és Mou de TV3 va visitar ahir Angelina, que va dir que al matí pren tres dits d’aigua amb gotes de llimó i una cullerada de sucre. Després esmorza. Per la seua part, l’alcaldessa de Bellvís, Sílvia Escalé, va apuntar que des del municipi es busca algun familiar per contactar amb ella. L’Angelina porta molts anys a Barcelona i no existeix actualment un vincle familiar amb Bellvís, la seua localitat de naixement. Al llarg d’aquests 111 anys ha tingut clar que cal ajudar els altres, i ho ha fet sempre que ha pogut.