Una llum de vida al telèfon

Verificat per Creat: Actualitzat:

El servei de Salut Mental i Addiccions de l’Hospital Santa Maria de Lleida va distingir ahir el servei telefònic del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM) amb el primer Premi Papageno, un guardó pioner a l’Estat que reconeix persones o entitats que tenen un paper rellevant en la prevenció del suïcidi i que, al seu torn, vol ser una crida a la participació activa de tota la societat contra aquesta gran problemàtica. Així ho va assegurar el director del servei de Salut Mental i Addiccions de Gestió de Serveis Sanitaris (GSS), Jordi Blanch, que va assenyalar que des de la pandèmia s’ha detectat un increment dels problemes de salut mental i de les conductes suïcides, especialment entre adolescents i joves. Per contribuir a revertir aquesta situació, va explicar que en els últims anys han implementat diferents accions: “Hem millorat el protocol de prevenció del suïcidi en interhospitalització, estem millorant el Codi Risc de Suïcidi a Lleida, tenim en marxa un projecte de detecció de punts calents [aquells llocs on es produeixen més suïcidis] i ara estrenem aquest guardó.” Tot i així, va destacar que també “fa falta la complicitat d’altres departaments i entitats fora de l’àmbit de la salut, per treballar junts en la prevenció del malestar emocional”. Catalina Serra, responsable del 061 Salut Respon, va ser l’encarregada de recollir el guardó a l’Aula Magna de la facultat de Medicina de la UdL. Va explicar que, a través de la Taula de Prevenció del Suïcidi, atenen telefònicament els casos de risc elevat de suïcidi amb professionals sanitaris especialitzats.

A la regió sanitària de Lleida, l’any passat van rebre un total de 567 consultes. “Han augmentat les trucades, cosa que veiem des d’un punt de vista positiu perquè significa que el nostre servei s’ha consolidat. Com més consultes rebem, més podrem donar sortida a aquest sofriment”, va afirmar. Serra va posar èmfasi en el fet que en el 84 per cent de les trucades rebudes van poder reconduir la situació i no va ser necessària una derivació presencial a un professional mèdic o psicòleg.

Alexander Grabenhofer-Eggerth és director del departament de Salut Psicosocial de l’Institut de Salut Pública d’Àustria i assessor de la Joint Action Implemental de la Unió Europea. Ahir va oferir una xarrada sobre el programa de prevenció del suïcidi a Àustria (SUPRA), un model multidisciplinari que ha estat implementat en catorze països.

El 2023 a Catalunya hi va haver més de 626 suïcidis, una xifra que augmenta any rere any. Què estem fent malament?

A tot l’oest d’Europa s’ha produït un increment dels problemes de salut mental entre els joves. La pandèmia ha estat un factor més, malgrat que la veritat és que aquesta situació va començar entre els anys 2014 i 2018. La causa no està clara però sembla que les xarxes socials, entre altres qüestions, han tingut un pes important. Ara els joves no es comparen només amb els seus amics o companys de classe, sinó amb tothom. I ho fan a més amb fotos que han estat retocades o manipulades. Aquest és un tema en què devem tenir posat el focus.

S’hauria de parlar de la salut mental a les escoles?

Per descomptat. A Àustria hem entrevistat persones amb problemes de salut mental i, quan els preguntem per què van tardar tants anys a buscar ajuda, ens van donar dos raons: per l’estigma associat als problemes de salut mental i perquè la població (familiars, escoles...) no en saben gaire sobre, sobre aquest tema. És molt important posar sobre la taula els problemes de salut mental per saber què són, quins són els símptomes i on podem buscar ajuda. També és molt important ajudar-nos uns als altres. Per això ara ens estem centrant a com detectar que un amic està patint.

