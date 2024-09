Festes per a tots els gustos

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

La demarcació enfila un nou cap de setmana de celebració, amb festes majors a Vielha, Solsona, Tremp, Guissona, Soses, Seròs, Castelldans o Térmens, entre moltes altres poblacions. En el cas de la capital del Pallars Jussà, Roser Roca, directora general CEO de la companyia Airbus Geotech, va obrir ahir el programa festiu amb la lectura del pregó. Mentrestant, a Soses hi va haver zumba, inflables per als petits, la gimcana marrana i música en directe de la mà de l’Orquestra Cimarron i Mashup Party Band. Així mateix, Guissona va posar el focus en la cultura popular amb una ballada de sardanes i un correfo camb els Diables de Sanaüja, entre altres propostes.

A Lleida ciutat, els barris Instituts-Sant Ignasi, Ciutat Jardí i l’Ereta també van iniciar ahir les seues festes. Els respectius pregoners van ser l’actor Carlos Gómez, el director d’Agrònoms Jordi Graell, i el regidor de Festes Xavi Blanco.