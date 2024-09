Les Borges ret homenatge a pubs i discos dels anys 80 i 90

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

El Pavelló de l’Oli de les Borges Blanques es convertirà el 12 d’octubre en un pub-discoteca amb una festa remember d’homenatge a locals de lleure que van marcar les nits de la capital de les Garrigues durant els anys 80 i 90. Discoteques com la Bòrgia, la Scorpio o la mítica Rio Club, una de les primeres de tot l’Estat, oberta a finals dels 60; o els pubs Tropic’s, Grock i Egipsy renaixeran per unes hores en aquesta primera edició de la festa Les Borges torna als 80/90, impulsada per dos DJ de l’època, Joan Prats i Sisco Molina, i el suport de l’ajuntament. L’alcalde, Josep Farran, va destacar ahir en la presentació d’aquest esdeveniment que el consistori vol promoure que “bars i restaurants de la localitat puguin constituir-se en associació, per potenciar-los com a actors principals a l’agenda cultural i social de les Borges”. Juntament amb Joan Prats, també punxarà Santi Roig –subdirector de Lleida TV–, que va posar en relleu “una festa de retrobament, que permetrà també reunir diverses generacions.” Entrades (14 € amb consumició) a entrapolis.com, Bar Memphis, Llibreria Quaderns i Quiosc Terrall.