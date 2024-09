“Trencadores de la discriminació”

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

“Veiem la mutilació genital femenina com una cosa forana, que no ens toca, però la discriminació contra les dones és un tema transversal, que traspassa fronteres i totes en algun moment l’hem patit.” Així s’expressa Ana Maria Porté, veïna de Vilaller, autora del conte il·lustrat Valeroses de l’ONG basca Más Mujeres. En una entrevista, Porté explica que el conte narra la història d’Asha Ismail, que va patir mutilació genital quan era una nena i va fundar Save a Girl Save a Generation per lluitar contra aquesta violència cap a les dones. “L’objectiu és prevenir i erradicar aquesta pràctica, a més d’acompanyar les supervivents en un procés molt complex, en el qual s’enfronten als seus orígens i moltes vegades a les seues famílies. Una realitat de la qual he escrit des del respecte a través del vincle que he tingut amb l’Asha”, afirma Porté. Sobre la protagonista del conte, explica que la seua filla Hayat va ser la primera de la seua família que va evitar ser mutilada.

Sobre aquesta realitat, destaca que les dades de l’Unicef indiquen que 230 milions de dones estan en risc de mutilació genital, 80.000 a Espanya, i que es practica encara en trenta països. Para Porté en aquesta lluita és essencial “trencar amb l’estigma i amb el silenci i replantejar la sexualitat des del respecte al cos de les dones”. Per a això, apunta que és vital fer-ho des de l’educació. Valeroses, amb més de quinze il·lustracions de Sara Fratini i que ja s’ha presentat a Lleida i Vilaller, és un dels tres contes que ha impulsat l’ONG per donar veu a l’activisme feminista amb la Colección Valientas. En aquest cas, els fons van destinats a l’associació d’Ismail per prevenir i erradicar la mutilació genital femenina, amb projectes a Kenya i a Espanya. Així mateix, s’han publicat Protectoras, sobre les dones defensores dels Drets Humans d’Abya Yala (Llatinoamèrica), i Poderosas, que visibilitza les històries de Las Poderosas Teatro i les dones guatemalenques que lluiten contra la violència masclista a través de la interpretació. “L’objectiu és anar sumant i reflexionar des d’una perspectiva de gènere per promoure el canvi”, destaca Porté.

Els Mossos han atès 22 nenes i dones a Lleida des del 2008

Des del 2008, els Mossos d’Esquadra han evitat vint-i-dos casos de mutilació genital femenina de joves, tant menors com majors d’edat, residents a les comarques lleidatanes. Segons les dades de la Policia catalana, l’agost del 2021 es va arribar a detectar un cas d’una nena de 7 anys que havia patit una mutilació consumada. Així mateix, des del 2009 s’han impedit 18 matrimonis forçats, deu dels quals de menors. Segons l’últim mapa de la Fundació Wassu UAB del 2022, Lleida és la tercera ciutat catalana, al darrere de Vic i Barcelona, en la qual resideixen més menors d’entre 0 i 14 anys que estan en risc de patir una mutilació genital femenina. Segons aquestes dades, a la capital del Segrià resideixen 350 nenes menors de 14 anys amb orígens en països on encara es practica aquesta violència i en el conjunt de la província són un total de 959 nenes en risc.